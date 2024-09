NORMA

Mit Teamgeist zum Erfolg: Mehr als 80 NORMA-Mitarbeitende gingen beim 14. Fürther Firmenlauf an den Start

"Bei NORMA läuft's einfach" - auch bei Nieselregen

"Auf die Plätze, fertig, los!" - hieß es für mehr als 80 NORMA-Mitarbeitende beim 14. Fürther Firmenlauf am 11. September. Darunter auch ein Kollege, der extra für den Lauf aus Frankreich angereist und beim Zieleinlauf sogar unter den 20 schnellsten Läufern war. Die motivierte Laufgruppe des fränkischen Discounters war Teil von mehr als 1.500 Starterinnen und Startern, die die etwa sechs Kilometer lange Strecke trotz anhaltendem Nieselregen durch Fürth absolvierten. Dabei stand ganz klar der Teamzusammenhalt im Vordergrund: Nicht nur beim Lauf ist das ein zentraler Faktor für den Erfolg, auch im Alltag steht bei NORMA die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Um diesen Grundwert für Sport und Job gebührend zu feiern, reiht sich der Nürnberger Lebensmittel-Händler auch in diesem Jahr wieder unter den Sponsoren des Firmenlaufs ein.

Sportgeist über alle Hierarchieebenen hinweg

Das NORMA-Team zeigte bereits im Juli beim großen B2Run-Lauf durch Nürnberg gemeinsam beste Leistungen und ging mit dem gleichen Spirit auch in Fürth an den Start. Die sportlichen Veranstaltungen sind bereits seit Jahren fester Bestandteil im Kalender des fränkischen Discounters, bei denen sich die Mitarbeitenden der Unterstützung ihres Arbeitgebers sicher sein können: "Mit der Teilnahme an den Firmenläufen zeigen unsere Mitarbeitenden nicht nur außerordentliche Leistungen, sondern auch ein wunderbares Zugehörigkeitsgefühl. Das freut uns besonders, denn sie sind ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs unseres Unternehmens - das wollen wir zurückgeben", hieß es aus dem Unternehmen. Als kleinen Bonus warteten am Unternehmensstand hinter dem Zieleinlauf Getränke und frisches Obst auf die Läuferinnen und Läufer. Auch im nächsten Jahr heißt es für NORMA wieder: Schuhe schnüren und durchstarten.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

