„Demokratie und du!“ – Die NDR Angebote zum ARD-Jugendmedientag 2025

Zum ARD-Jugendmedientag, 12. November 2025, lädt der NDR Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 ein, um darüber zu sprechen, wo Demokratie den Jugendlichen in ihrem Alltag begegnet und welche Rolle Medien in einer demokratischen Gesellschaft spielen.

Ab sofort können Lehrkräfte ihre Schulklassen zum ARD-Jugendmedientag anmelden. Die Workshops und Vorträge finden beim NDR in Hamburg, Kiel, Hannover und Schwerin statt. Die Anmeldung ist möglich unter https://www.ard.de/jugendmedientag/.

Eine eigene Meinung bilden, Desinformation erkennen: Beispielhafte NDR Angebote für Jugendliche

„Welche Rolle spielt Journalismus in der Demokratie?“ - In diesem Workshop im Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover erarbeiten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Polit-Journalisten Mandy Sarti und Johannes Koch eine eigene kurze Radio-Sendung und erfahren dabei, was unabhängiger Journalismus bedeutet.

„Desinformation vs. Aufklärung – Wie Social Media uns beeinflusst“ – Im NDR medienCampus am Hamburger Rothenbaum geht es um Tipps zur konstruktiven Social Media Nutzung. Denn Social Media kann gesellschaftliches und politisches Wissen fördern und für ein vielfältigeres Nachrichtenangebot sorgen. Gleichzeitig aber fördert es die Verbreitung von Desinformationen und Verschwörungserzählungen, begünstigt Hassrede und Echokammern.

„Demokratie schützen – Fake News und politische Meinung erkennen“ – Die NDR Journalisten Samir Chawki und Christian Oechsle vermitteln anhand von aktuell kursierenden KI-Deepfakes und manipulierten Schlagzeilen, woran man Fake News erkennen kann.

Der ARD Jugendmedientag ist ein jährlicher deutschlandweiter Aktionstag mit Präsenzveranstaltungen und digitalen Angeboten für Schülerinnen und Schüler aller Schularten ab der 8. Klasse. Die Rolle der Botschafterin bzw. des Botschafters des ARD Jugendmedientags haben 2025 die ARD Journalistin Tessniem Kadiri und der Stand-up-Comedian Herr Schröder übernommen.

