Tanit Koch verstärkt für den NDR ab 2026 das Moderations-Team von KLAR

Hamburg (ots)

Die Journalistin Tanit Koch wird künftig die vom NDR verantworteten Folgen von KLAR moderieren und auch redaktionell an dem Format mitarbeiten. Das Reportage-Magazin wird seine Folgenzahl erhöhen. Die neuen Episoden sollen ab 2026 abwechselnd vom Norddeutschen und Bayerischen Rundfunk produziert werden. Die Sendung greift Streitfragen auf, die in der Mitte der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden. KLAR wird für den NDR zukünftig im Programmbereich Gesellschaft verantwortet.

Juliane von Schwerin, stellvertretende Programmdirektorin und Hauptabteilungsleiterin des Programmbereichs Gesellschaft des NDR: “NDR und BR führen dieses Format jetzt nach der Pilotphase und Bewertung fort und schaffen feste Strukturen. Ich freue mich, dass das Format künftig im Programmbereich Gesellschaft angesiedelt ist. Mit Tanit Koch haben wir eine versierte Journalistin und meinungsstarke Moderatorin für KLAR gewonnen. Sie bringt vielfältige Erfahrungen und Perspektiven mit, die sehr gut zu KLAR passen und das Profil des Formates stärken.”

Tanit Koch, freie Journalistin: „Die Gelegenheit, das Format KLAR im Wechsel mit Julia Ruhs zu präsentieren, freut mich sehr. Ich sehe es als Chance, mit meiner Perspektive von außen zur Meinungsvielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beizutragen.“

Tanit Koch ist seit September 2024 Autorin bei Focus. Sie war zuvor unter anderem Chefredakteurin der Bild-Zeitung, Geschäftsführerin bei n-tv sowie Chefredakteurin der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. Im Sommer 2021 leitete sie die Wahlkampfkommunikation für den damaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU).

Die Entwicklung des Reportagemagazins KLAR begann im Oktober 2023. Ein gemeinsames Team von NDR, BR und Portfolio-Management entwickelte bis zum Sommer 2024 das Konzept und erhielt den Zuschlag für drei Piloten. Nach einer Evaluierung im Anschluss an die letzte Pilotfolge durch Redaktion und Channel-Management NDR Fernsehen auf Basis von Medienforschungsanalysen entschied der NDR, das Format im Wechsel mit dem BR fortzuführen. Im kommenden Jahr wird es eine höhere Folgenzahl und mehrere Moderatorinnen geben.

Das Reportage-Magazin “KLAR” (NDR/BR) findet sich zum Abruf in der ARD-Mediathek https://ots.de/JZcan5 und bei YouTube.

