NDR Norddeutscher Rundfunk

tagesschau24 macht mit „tagesschau together“ einen Schritt in Richtung interaktives Fernsehen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

tagesschau24 öffnet sein Programm für direkte Interaktion. Ab Donnerstag, 18.9.2025, ist das Format „tagesschau together“ nicht nur zurück auf Twitch, YouTube, tagesschau.de und in der ARD Mediathek, sondern ab 20.15 Uhr auch im linearen Programm des ARD Nachrichtensenders tagesschau24 zu sehen.

Direkt nach der 20 Uhr tagesschau sammeln die Hosts Hanin Kleemann und Felix Edeha Fragen aus der Community, sprechen mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD und geben Einblicke hinter die Kulissen der erfolgreichsten Nachrichtensendung Deutschlands. „Tagesschau together“ übernimmt damit an fünf Donnerstagen auch das Top-Thema auf tagesschau24 und erweitert es um die direkte Beteiligung des Publikums. Der Stream auf Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, tagesschau.de und in der ARD-Mediathek startet bereits um 19.30 Uhr und beinhaltet auch das gemeinsame Schauen der 20 Uhr tagesschau.

„Mit „tagesschau together“ schaffen wir eine neue Form des Dialogs auf tagesschau24. Die Fragen und Perspektiven unseres Publikums fließen direkt in die Sendung ein. Das bringt dem Publikum die Nachrichten näher und macht sie verständlicher. Und es zeigt die Stärke von tagesschau24 als zentraler Ort für aktuelle Informationen”, sagt Isabella David-Zagratzki, Geschäftsführerin von tagesschau24.

tagesschau24 Top Thema

Auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr vertieft tagesschau24 seit zwei Monaten täglich ein Thema aus der 20-Uhr-Ausgabe. Mit der Sendestrecke erfüllt ARD-aktuell das Bedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer nach Information und Vertiefung, was beim Publikum auf große Resonanz gestoßen ist.

Mit „tagesschau together“ verbindet die tagesschau ihre journalistische Kompetenz mit den Dialogformen digitaler Plattformen. Das Interaktionsformat wurde gemeinsam von ARD-aktuell, SWR X Lab und dem ARD Partnermanagement Social Media entwickelt. Nach einer Pilotstaffel sowie Watchpartys zum Kanzlerduell vor der Bundestagswahl und zu den Sommerinterviews des ARD-Hauptstadtstudios geht das Format nun in eine neue Staffel. Produziert wird „tagesschau together“ vom NDR und der Produktionsfirma Midflight Productions.

„tagesschau together“ steht aktuell auf der Shortlist des europäischen Hörfunk-, Fernseh- und Internet-Wettbewerb „Prix Italia“ in der Kategorie „Digitale Fakten”.

Sendetermine

Am 19. September, 25. September, 2. Oktober, 9. Oktober und 16. Oktober ab 20.15 Uhr auf tagesschau24 und bereits ab 19.30 Uhr live auf Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, tagesschau.de und in der ARD-Mediathek.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell