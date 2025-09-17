NDR Norddeutscher Rundfunk

Zukunft “KLAR” - Das NDR/BR-Format geht weiter

Hamburg (ots)

Nach der Pilotphase entwickeln Norddeutscher und Bayerischer Rundfunk das Format “KLAR” weiter. Für 2026 sind weitere Ausgaben von “KLAR” geplant. Die Sendung soll auch in Zukunft Streitfragen aufgreifen, die in der Mitte der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden.

Frank Beckmann (Programmdirektor des NDR):

“Die Vielfalt der Perspektiven in unseren Programmen abzubilden, ist stets unser Ziel. ‘KLAR’ kann dafür einen Beitrag liefern. Ich bin der Redaktion dankbar, dass sie dieses neue Format auf den Weg gebracht hat. Die Auswertung der drei Pilotfolgen und die vielen Rückmeldungen zur Sendung haben viele wertvolle Erkenntnisse gebracht, um ‘KLAR’ weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit an dieser Stelle mit dem Bayerischen Rundfunk fortsetzen.”

Thomas Hinrichs (Programmdirektor des BR):

“Wir freuen uns über die ermutigenden Werte der Medienforschung zu Inhalten und Präsentation unseres neuen Formats ‘KLAR’ und werden die Reihe mit Julia Ruhs fortsetzen. Lob und Kritik nehmen wir gewissenhaft zur Kenntnis und entwickeln weiter, wo wir noch besser werden können.“

In der Medienöffentlichkeit ist die Pilotreihe „KLAR“ auf ein breites Echo gestoßen. Die Bandbreite der Reaktionen zeigt: „KLAR“ trifft einen Nerv – und öffnet Räume für kontroverse Debatten.

Eine repräsentative Online-Studie des Formats „KLAR“ im Auftrag des NDR ergab hohe Akzeptanzwerte. 63 Prozent der Befragten geben „KLAR“ die Schulnote 1 oder 2. Unabhängig von Geschlecht, Alter, Bildung oder regionalen Unterschieden zeigt sich ein durchweg positives Bild. Das Format bedient den Wunsch nach Meinungsvielfalt sowie klarer Haltung. Zudem wird „KLAR“ als glaubwürdige, relevante Programmerweiterung wahrgenommen.

Für 2026 produzieren der Norddeutsche und der Bayerische Rundfunk im Wechsel weitere Folgen. Die BR-Kollegin Julia Ruhs bleibt Teil des Moderationsteams für die Ausgaben des Bayerischen Rundfunks. Wer in Ergänzung zu Julia Ruhs die Ausgaben des NDR präsentiert, steht noch nicht fest. Die Ergebnisse der Zuschauerstudie fließen in die Weiterentwicklung des Formates mit ein.

