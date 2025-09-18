NDR Norddeutscher Rundfunk

„Blauer Panther“ für „NDR Story: Tagebuch einer Lehrerin“

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die „NDR Story: Tagebuch einer Lehrerin“ wird in der Kategorie Kultur / Bildung mit einem „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ ausgezeichnet. Stellvertretend für die Gesamtleistung, u. a. der Autorinnen Laura Dalibard und Hannah Krüger, bekommt die Protagonistin Corinna Wolf-Bartens den Preis – die Klassenlehrerin hatte für das „Point of View”-Experiment an einer Hauptschule mittels einer Kamera auf dem Kopf an ihrem Berufsalltag teilnehmen lassen. Der Preis wird in insgesamt fünf Kategorien am 22. Oktober im Rahmen der Medientage München verliehen.

NDR Programmdirektor Frank Beckmann: „Mit ‚Tagebuch einer Lehrerin‘ ist unserem Reportage-Team etwas Besonderes gelungen: Dank der Kopfkamera von Corinna Wolf-Bartens erleben wir den Schulalltag so intensiv, als säßen wir selbst mitten in der Klasse. Wir erleben hautnah, was es heißt, Lehrerin zu sein – zwischen Stress, Verantwortung und schönen Momenten. Diese NDR Story zeigt, wie viel Herz, Kraft und Nerven hinter diesem Beruf stecken – und macht das sichtbar, was sonst oft verborgen bleibt. Herzlichen Glückwunsch an Corinna Wolf-Bartens, Laura Dalibard und Hannah Krüger sowie der Redaktion zum Blauen Panther“.

Corinna Wolf-Bartens: „Ich freue mich wahnsinnig, den Blauen Panther Award für die ‚NDR Story: Tagebuch einer Lehrerin‘ stellvertretend für die Gesamtleistung zu erhalten. Das Ziel des Films, viele unterschiedliche Facetten meines Berufs für die Zuschauer*innen authentisch erlebbar zu machen, konnten die Autorinnen erreichen. Es fühlt sich für mich sehr wertschätzend an, dass die täglichen Herausforderungen in der Schule, aber auch die vielen Motivationsgründe einer Lehrperson durch die Preisverleihung noch sichtbarer werden.“ (Quelle: Blauer Panther – TV & Streaming Award)

Aus der Jurybegründung: „‚NDR Story – Tagebuch einer Lehrerin‘ ist ein kleines, feines Experiment im lauten Fernsehgeschehen. Vier Wochen lang erleben wir den Schulalltag einer Lehrkraft an einer sogenannten Brennpunktschule in Salzgitter aus ihrer eigenen Perspektive. Die Protagonistin und das Team von Filmemacherinnen und -machern um sie herum haben gemeinsam einen Film geschaffen, der uns erleben und verstehen lässt, dass es genau diese Mischung aus einfühlsamer Haltung, Strenge und Respekt benötigt, den Corinna Wolf-Bartens ihren Schutzbefohlenen entgegenbringt, um jungen Menschen eine positive Perspektive auf das Leben zu eröffnen.“

Die Redaktion der „NDR Story“ lag bei Christian von Brockhausen, Produzent war Nordend Film im Auftrag des NDR.

Die Träger des „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ sind die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), der Bayerische Rundfunk, Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und ZDF/3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.

Die „NDR Story: Tagebuch einer Lehrerin“ ist in der ARD Mediathek zu sehen unter https://ots.de/mNZvu2

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell