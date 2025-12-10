ZDF

"maybrit illner" im ZDF: "Trump und Putin gegen Europa?"

Donald Trumps neue Nationale Sicherheitsstrategie kommt einer transatlantischen Scheidungsurkunde gleich: Die Europäer sollen für ihre Sicherheit selbst sorgen, sie sollen aber in den USA Gas und Waffen kaufen und die US-Internetfirmen nicht mit Regeln nerven. Vor allem sollen sie Schluss machen mit Klimaschutz und Migrationspolitik, denn die führen laut Trump zu Europas Niedergang und zur "zivilisatorischen Auslöschung". Mit Russland suchen die USA nun offen den Ausgleich und dabei stören derzeit vor allem die Ukrainer noch. "Endspiel um die Ukraine – Trump und Putin gegen Europa?" ist am Donnerstag, 11. Dezember 2025, um 22.15 Uhr das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Möglichst rasch soll Kiew Land hergeben für einen Frieden nach Trumps und Putins Vorstellungen. Präsident Selenskyj reist deshalb durch Europa. Er bekommt viel Solidarität. Was er aber braucht, ist ganz einfach Geld. Das würden die Europäer gerne aus den eingefrorenen russischen Vermögen nehmen. Ob das gelingt, ist offen. Notfalls muss die EU gemeinsam Schulden machen. Kann die Ukraine, kann Europa alleine durchhalten?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, Außenpolitiker Norbert Röttgen (CDU), der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, der langjährige US-General Ben Hodges, Claudia Major, Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin vom German Marshall Fund, sowie Katrin Eigendorf, die Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF.

