"hallo deutschland: Abenteuer Auswandern" ab jetzt im ZDF streamen

Drei neue Folgen in der "hallo deutschland"-Reihe "Abenteuer Auswandern" – die erste davon ist ab jetzt im ZDF zu streamen: "Abenteuer Auswandern – Neuanfang in Frankreich" schildert die Auswanderergeschichten von Deutschen, die von der Schönheit Frankreichs und dem sprichwörtlichen "Savoir-vivre" so fasziniert sind, dass sie für immer bleiben wollen. Den Film von Dörte Cöchelin sendet das ZDF am Freitag, 12. Dezember 2025, um 17.10 Uhr. In den beiden weiteren neuen Folgen rückt der "Neuanfang auf Ibiza" (ab Samstag, 20. Dezember 2025, 9.00 Uhr im ZDF zu streamen) und der "Neuanfang auf den Fidschi-Inseln (ab Mittwoch, 30. Dezember 2025, 9.00 Uhr im ZDF zu streamen) in den Fokus. Weitere "Neuanfänge" in Kanada, Nepal, Botswana, Namibia, Florida, Island, auf den Seychellen oder auf Jamaika sind bereits im ZDF zu streamen.

Abenteuer Auswandern: Neuanfang in Frankreich

Malerische Dörfer und Städte voller Geschichte, pulsierende Metropolen und eine Lebensart, die in der ganzen Welt sprichwörtlich ist – Frankreichs Charme ist legendär. Ob in der rauen Bretagne mit ihrer wilden Atlantikküste, im mediterranen Süden mit seinen mondänen Stränden oder in der magischen Metropole Paris – das Land lockt mit einer unvergleichlichen Vielfalt und ist ein Paradies für Kulturliebhaber, Naturfans und Gourmets.

Die Saarländerinnen Lisa Spengler und Tabea Kannengießer beschlossen nach einem Urlaub in der Bretagne das Abenteuer zu wagen und sich am "Ende der Welt", in der Region Finistère ganz im Nordwesten des Landes ein neues Leben aufzubauen. Wo Meer und Klima besonders rau sind, wollen die Freundinnen eine Pferdezucht hochziehen. Stephan Graf von Neipperg führt in Saint-Émilion östlich von Bordeaux ein großes Weingut. Er stammt aus einer württembergischen Winzerfamilie, hatte aber ursprünglich andere Pläne, als er zum Studieren nach Paris kam. Doch nun ist er in einer der bekanntesten Weinbauregionen Frankreichs heimisch geworden. Frank Groninger kam nach dem Abitur zum ersten Mal als Au-pair nach Paris, heute gibt er französischen Diplomaten Sprachunterricht im Außenministerium.

Abenteuer Auswandern: Neuanfänge auf Ibiza und auf den Fidschi-Inseln

Die großen Herausforderungen für Auswanderer, die auf der Balearen-Insel Ibiza ihren Sehnsuchtsort gefunden haben, beleuchtet die "Abenteuer Auswandern"-Doku "Neuanfang auf Ibiza", die am Montag, 22. Dezember 2025, 17.10 Uhr im ZDF zu sehen ist. Und am Freitag, 2. Januar 2026, 17.10 Uhr im ZDF, rückt das Südseeparadies Fidschi in den Blick: Neben strahlend weißen Sandstränden, bunten Riffs und unberührten Regenwäldern bietet das Land der mehr als 330 Inseln, jahrhundertealte Traditionen und eine einzigartige Willkommenskultur.

