Mittwoch, 31. Dezember 2025, 20.15 Uhr

Willkommen 2026 - Silvester live aus Hamburg

Moderation: Andrea Kiewel, Johannes B. Kerner

Deutschlands größte Silvestershow wird erstmals live aus Hamburg übertragen. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner freuen sich auf nationale und internationale Gäste. Auf der schwimmenden Bühne in der Elbe treten auf: Michael Patrick Kelly, Felix Jaehn, Johannes Oerding, Blue, Das Bo, Kerstin Ott, Wanda, Oimara, Jenny von Ace of Base, ATC, T Seven, Dennis van Aarssen, Anna-Maria Zivkov sowie "MJ – Das Michael Jackson Musical". Ebenfalls dabei am Silvesterabend sind LINA, Emilia Pieske sowie das Charity-Musikprojekt "We Are The Voice". Die musikalische Seite Hamburgs vertreten Lotto King Karl und der Shanty-Chor De Tampentrekker. Begleitet wird das Event an Land von Co-Host Oli.P, der in mehreren Schalten die Hotspots der Stadt vorstellt und die Stimmung vor Ort einfängt, wie etwa auf der Reeperbahn, an den Landungsbrücken oder über den Dächern der Speicherstadt. Das ZDF überträgt live aus der HafenCity vor dem Hamburg-Überseequartier, wenn Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner mit bis zu 10.000 Menschen den Silvester-Countdown feiern.

