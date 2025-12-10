PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 50/25

Mainz (ots)

Woche 50/25

Mi., 10.12.

Bitte Programmänderung um 3.00 Uhr beachten:

 3.00     Putins Helfer    (VPS 2.59/HD/UT)
          Trump, Musk und der Kreml
          Film von Johannes Hano
          (vom 13.5.2025)
          Deutschland 2025

(Die Wiederholung "Die Spur: Crime Factories: Die Schattenwelt der 
Bundesliga-Partner" entfällt.)



Woche 52/25

So., 21.12.

Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrektur beachten:

 4.15     Terra Xplore   (HD/UT)
          Stockholm Syndrom: Wenn aus Angst Nähe wird
          Moderation: Leon Windscheid
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 22. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2035

 4.30     Bares für Rares – Lieblingsstücke   (VPS 4.40)



Woche 1/26

Fr., 2.1.

Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.15 Uhr beachten:

21.15     SOKO Leipzig

22.40     heute journal   (VPS 22.45)

(Weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen.)

 


Woche 3/26

Mi., 14.1.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.50     Die Spur   (HD/UT)
          Crime Factories: Die Scamming-Mafia
          Film von Sebastian Galle und Lucas Eiler
          Kamera: Anuscha Engchuan, Thomas Hamelmann, Mirko Schernickau
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 10. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 9. Dezember 2030

(Bitte auch für die Wiederholung um 3.20 Uhr beachten.)



Woche 5/26

Mi., 28.1.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

23.15     sportstudio UEFA Champions League   (HD/UT)
          Ligaphase, 8. Spieltag 
          Highlights, Analysen, Interviews
          Moderation: Sven Voss
          Expertin: Friederike Kromp

          Zusammenfassungen der Spiele:
          u.a.

          Borussia Dortmund - Inter Mailand
          Bayer 04 Leverkusen - FC Villarreal
          PSV Eindhoven - FC Bayern München
          Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur
          Paris Saint-Germain - Newcastle United
          Manchester City - Galatasaray Istanbul
          FC Barcelona - FC Kopenhagen
          Benfica Lissabon - Real Madrid
          SSC Neapel - FC Chelsea

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

