ZDF-Programmänderung ab Woche 50/25

Mainz (ots)

Woche 50/25 Mi., 10.12. Bitte Programmänderung um 3.00 Uhr beachten: 3.00 Putins Helfer (VPS 2.59/HD/UT) Trump, Musk und der Kreml Film von Johannes Hano (vom 13.5.2025) Deutschland 2025 (Die Wiederholung "Die Spur: Crime Factories: Die Schattenwelt der Bundesliga-Partner" entfällt.) Woche 52/25 So., 21.12. Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrektur beachten: 4.15 Terra Xplore (HD/UT) Stockholm Syndrom: Wenn aus Angst Nähe wird Moderation: Leon Windscheid Deutschland 2025 Im Streaming: 22. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2035 4.30 Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 4.40) Woche 1/26 Fr., 2.1. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.15 Uhr beachten: 21.15 SOKO Leipzig 22.40 heute journal (VPS 22.45) (Weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 3/26 Mi., 14.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.50 Die Spur (HD/UT) Crime Factories: Die Scamming-Mafia Film von Sebastian Galle und Lucas Eiler Kamera: Anuscha Engchuan, Thomas Hamelmann, Mirko Schernickau Deutschland 2025 Im Streaming: 10. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 9. Dezember 2030 (Bitte auch für die Wiederholung um 3.20 Uhr beachten.) Woche 5/26 Mi., 28.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.15 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT) Ligaphase, 8. Spieltag Highlights, Analysen, Interviews Moderation: Sven Voss Expertin: Friederike Kromp Zusammenfassungen der Spiele: u.a. Borussia Dortmund - Inter Mailand Bayer 04 Leverkusen - FC Villarreal PSV Eindhoven - FC Bayern München Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur Paris Saint-Germain - Newcastle United Manchester City - Galatasaray Istanbul FC Barcelona - FC Kopenhagen Benfica Lissabon - Real Madrid SSC Neapel - FC Chelsea

