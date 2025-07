BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

10 Jahre Media Lab Bayern

Zukunftsweisender Leuchtturm für die Medienbranche

Weit über 100 Gründerinnen und Gründer hat das Media Lab Bayern bereits unterstützt. 84 Prozent der Startups, die gefördert wurden, sind auch drei Jahre nach Abschluss noch aktiv. Rund jedes vierte Startup konnte Investoren gewinnen. 40 Prozent der Alumni erwirtschaften heute ihre laufenden Kosten aus eigener Kraft. Und, und, und... Das Media Lab Bayern, eine Tochter der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), konnte gestern bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen in München, an der auch Medienminister Dr. Florian Herrmann teilnahm, eine beeindruckende Bilanz vorlegen.

"Bayern ist Medienland und das Media Lab ein echter Gewinn für den Standort. Digitale Transformation ist eine gewaltige Herausforderung für die Medienbranche, bei der wir bestmöglich unterstützen. Innovationsfreude, Standortstärkung und ein klares Bekenntnis zu Meinungsvielfalt und Medienfreiheit - das ist Bayerns Medienpolitik. Das Media Lab bietet mit seinem umfassenden Förderangebot und einem starken Netzwerk einen einzigartigen 'Innovation Hub' für Medienschaffende. Bayern ist von Beginn an starker Partner des Media Labs und stolz auf den riesigen Erfolg, von dem die gesamte Medienlandschaft im Freistaat profitiert", so Dr. Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien.

"Hier ist in einem Jahrzehnt ein echter Leuchtturm entstanden", so BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege. "Was 2015 als mutiges Experiment begann, ist heute eine etablierte Initiative, die für ein Jahrzehnt voller kreativer Köpfe, kluger Ideen und zukunftsweisender Experimente für die Medienbranche steht. Als BLM waren wir von der Idee eines Media Lab Bayern von Beginn an begeistert - und werden es auch weiter auf dem Weg der kontinuierlichen Weiterentwicklung unterstützen. Denn ich bin überzeugt: Die Zukunft der Medien entsteht nicht zufällig. Sie entsteht dort, wo Mut auf Methodik trifft, Experimentierfreude auf Know-how, und Kreativität auf Struktur - kurz: im Media Lab Bayern! Mein Dank gilt der Bayerischen Staatsregierung für ihre Unterstützung."

Annette Kümmel, Geschäftsführerin Medien.Bayern: "Die Medienbranche braucht Veränderungsbereitschaft. Hier setzt das Media Lab Bayern gezielt an und stellt Strukturen zur Verfügung, in deren Rahmen Innovation gelingen kann. Auf diese Weise leistet das Lab seit zehn Jahren einen Beitrag dazu, den Wandel zu gestalten, Zukunftsperspektiven für die Branche zu schaffen und gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie zu fördern."

Über das Media Lab Bayern:

Das Media Lab Bayern ist eine Initiative der Medien.Bayern GmbH und fördert innovative Projekte in der Medienbranche. Mit rund 25 Mitarbeitenden an den Standorten München und Ansbach bietet das Lab eine Plattform für Gründerinnen und Gründer, Startups und Medienunternehmen, um neue Technologien und Geschäftsmodelle zu entwickeln.

