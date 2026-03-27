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SWR Streaming-Tipps für April 2026

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Mainz (ots)

Die April-Highlights in der ARD Mediathek, ARD Sounds, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR.

"Work hard - play hard" - Staffel 3 ab sofort montags um 20 Uhr auf Twitch

Backen lernen mit einem Simulationsgame? Tischtennis-Star werden mit Hilfe von "Computer-Training"? "Work hard - play hard" macht wieder den Realitätscheck: Echte Profis aus Handwerk und Sport testen Simulatoren ihrer eigenen Jobs, ihrer eigenen Sportart - und verraten den Hosts Kimon und Ilyas nebenher viel Wissenswertes über die verschiedenen Berufe und Sportarten. Und auch die Zuschauer:innen können sich einmischen und ihre Fragen im Live-Chat loswerden.

Warum anschauen?

Das Beste aus zwei Welten: Junge Profis aus Handwerk und Sport treffen auf Gaming - live, authentisch und garantiert ohne Cheats!

Wo zu finden?

Ab sofort montags um 20 Uhrauf dem ARD Twitch Kanal

"Die Millionendiebin" - Staffel 2 ab sofort in ARD Sounds

Im Jahr 2021 klaut eine junge Frau in Bremen einer Geldtransportfirma mehr als acht Millionen Euro. Ihr gelingt eine spektakuläre Flucht in die Türkei. Jahrelang taucht sie unter. Dann stellt sie sich der Polizei, kommt in Deutschland vor Gericht. Und bald wird klar: Die Geschichte ist noch viel größer. Was hat die deutsch-türkische Mafia mit dem Fall zu tun? Und wo ist all das Geld geblieben? Das erzählt Aylin Dogan in dieser neuen Staffel "Die Millionendiebin - Die Yasemin-Story".

Warum anhören?

Ein Millionendiebstahl, verpackt in einem spannenden Storytelling-Podcast - Nachschub für alle, die schon von Staffel 1 begeistert waren.

Wo zu finden?

Ab sofort in ARD Sounds

"Fünf Sterne Baustelle - Alles auf Anfang im Luxushotel Brenners" ab sofort auf Youtube und ab 29. März in der ARD Mediathek

Das 5-Sterne-Hotel "Brenners Park-Hotel & Spa" ist der Inbegriff von Luxus in Baden-Baden. Seit mehr als 150 Jahren checken hier betuchte Gäste, Stars und Sternchen ein. Jetzt steht für das Hotel viel auf dem Spiel, denn das Brenners hat die größte Generalsanierung seiner Geschichte hinter sich. Zwei Jahre lang wurde aufwendig kernsaniert und renoviert. Die Dokumentation begleitet die Mitarbeiter:innen des Hotels auf dem Weg zurück in die Welt des internationalen Luxus.

Warum anschauen?

Diese Doku bietet einzigartige Einblicke hinter die Kulissen eines 5-Serne-Hotels und spart dabei auch Probleme nicht aus.

Wo zu finden?

Ab sofort auf Youtube und ab 29. März in der ARD Mediathek

"Die schwarze Rose" und "Die schwarze Lilie" - Mittelalterkrimis von Dirk Schümer ab 3. April in ARD Sounds

Intrigen, Seuchen, Gier und Mord im 14. Jahrhundert. Den Dominikanernovizen Wittekind verschlägt es 1328 in die päpstliche Residenz Avignon, wo er schon bald in eine Mordserie verwickelt wird, und eine Verschwörung gigantischen Ausmaßes aufdeckt. Zwanzig Jahre später geht das Abenteuer weiter: Wittekind landet in der von der Pest heimgesuchten Finanzmetropole Florenz und verdingt sich als Agent eines mächtigen Bankiers, dessen Söhne nach und nach auf ebenso rätselhafte wie bestialische Weise ermordet werden. Und wieder sucht er nach dem Mörder.

Warum anhören?

Mit ungebremster Spannung erzählt Schümer von Intrigen am Papsthof, der größten Bankenpleite vor 2008 und der schlimmsten Pandemie aller Zeiten und spannt einen Bogen in die Gegenwart.

Wo zu finden?

Ab 3. April in ARD Sounds

"Herz ohne Filter" ab 8. April in ARD Sounds

Der Podcast über Liebe, Beziehungen und Familie mit Sabine Hub, Journalistin und Beziehungsexpertin: Offen und tabulos wird in jeder Folge über ein spannendes Beziehungsthema gesprochen. Es geht um toxische Beziehungen, Polyamorie, Solo-Mutterschaft, Asexualität oder um die Frage, wie man entspannter über Sex sprechen kann. Gäste teilen persönliche Erfahrungen, Expertinnen geben Einblicke.

Warum anhören?

Die Gespräche sind persönlich, es gibt keine Tabus oder Fragen, die nicht gestellt werden dürfen.

Wo zu finden?

Ab 8. April in ARD Sounds

"Werner Herzog - zu groß für Deutschland" ab 22. April in ARD Sounds

In sechs Folgen taucht der Podcast tief in die faszinierende Welt des Ausnahme-Regisseurs und Autors Werner Herzog ein. Zu hören sind Weggefährt:innen, alte Freund:innen und Feind:innen ebenso wie faszinierendes Archivmaterial von Herzogs Dschungel-Filmsets. Es geht um Hollywood-Ruhm und Internet-Fame und den Tag, an dem Werner Herzog seinen eigenen Schuh gegessen hat. Es wird wild!

Warum anhören?

Drei Karrieren, ein Mythos. Vom Arthouse-Helden zur Doku-Legende zum unwahrscheinlichsten Influencer der Welt. Der Podcast erzählt die Geschichte, wie ein Filmemacher gleich dreimal zum Superstar wurde.

Wo zu finden?

Ab 22. April in ARD Sounds

"Asiawochen" ab 26. April in ARD Sounds

Eine Familiengeschichte voller Zartheit und betonhartem Schweigen. Vanessas Vater verhält sich seit einiger Zeit seltsam. Warum arbeitet er nicht mehr in seinem eigenen Laden, sondern offensichtlich in einem Fast-Food-Restaurant? Was hat ihre Mutter in Indonesien herausgefunden? Vanessa taucht tief in die Vergangenheit ihrer chinesisch-indonesischen Familie und in die deutsche Kolonialgeschichte ein.

Warum anhören?

Die bewegende Familiengeschichte erzählt ganz ohne erhobenen Zeigefinger von Gewalt, Rassismus, Migration, aber eben auch von Alltag, Arbeit, Freundschaft und Liebe.

Wo zu finden?

Ab 26. April in ARD Sounds

"Mein Körper. Mein Alter - Wer bestimmt, wie alt ich bin?" ab 27. April in der ARD Mediathek

Jeder Mensch altert anders - doch wie viel davon liegt in unserer Hand? Die Doku begleitet die Kölnerin Beatrice, die mit Sport und Ernährung ihr biologisches Alter senken will. Der 82-jährige Leichtathlet Friedhelm Adorf zeigt, wie man auch im hohen Alter Spitzenleistungen erbringen kann. Schauspielerin Gesine Cukrowski fordert mehr Sichtbarkeit für Frauen ab 47. Mit persönlichen Geschichten und wissenschaftlichen Erkenntnissen regt die Doku zum Nachdenken an und zeigt, wie individuell das Altern wirklich ist.

Warum anschauen?

Man ist so alt, wie man sich fühlt - Phrase oder Wirklichkeit? Die Doku geht der Frage nach, inwieweit der Alterungsprozess beeinflusst werden kann und welche Faktoren eine Rolle spielen.

Wo zu finden?

Ab 27. April in der ARD Mediathek

Weitere Informationen unter: http://swr.li/streaming-tipps-april-2026

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