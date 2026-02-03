SWR - Südwestrundfunk

Tierische Marotte: entlaufenes Huhn "Henrietta" trampt gern

Gerhard Wendl vom Vogelnotruf in Olching im Gespräch mit SWR3

Happy End: Besitzerin identifiziert Huhn mittels Fotovergleich

Im SWR3 Interview mit Nicola Müntefering erzählte Gerhard Wendl vom Vogelnotruf in Olching heute Vormittag, dass die Besitzerin des am Wochenende entlaufenen Huhns "Henrietta" gefunden wurde. "Die Besitzerin hat sich gestern gemeldet", so Wendl. "Es musste aber noch abgeklärt werden, ob es wirklich ihr Huhn ist." Die Identifizierung von "Henrietta", die eigentlich "Pipsi" heißt und in München Moosach zuhause ist, sei mittels Fotovergleich erfolgt. "'Henrietta' wird also heute im Laufe des Tages wieder zu ihrer Hühnerschar zurückkehren."

"Bitte Türe schließen, das Huhn steigt ein"

Dabei habe das Huhn eine Marotte, wie Wendl von der Besitzerin erfuhr, die selbst anonym bleiben möchte: "Wenn ein Lieferwagen bei ihr am Hof steht und die Tür ist offen, dann hat 'Henrietta' diese blöde Angewohnheit, dort einzusteigen, sozusagen zu trampen. Man nimmt an, dass 'Henrietta' hineingeschlüpft ist, ohne dass der Fahrer das bemerkt hat." Dieser sei dann wohl zufälligerweise zum Hauptbahnhof gefahren, habe etwas ausgeladen und "Henrietta" sei wieder ausgestiegen." Am vergangenen Freitag wurde das Huhn dann von einer Reisenden an die Bundespolizei München übergeben, die ihm auch den Namen "Henrietta" gab. Die Angewohnheit, zu trampen habe das Huhn schon länger, weiß Wendl von der Besitzerin. Sie informiere alle Leute: "Bitte Türe schließen, das Huhn steigt ein."

