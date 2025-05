SWR - Südwestrundfunk

1. Platz der SWR Bestenliste im Mai 2025: "Der Große Wagen"

Gedicht von Nadja Küchenmeister / 10 neue Leseempfehlungen für Mai auf SWR.de/bestenliste

Das Langgedicht "Der Große Wagen" von Nadja Küchenmeister steht im Mai 2025 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch gleitet zwischen den Orten Berlin, Köln, Lissabon und zwischen Erinnerungs- und Erlebnisebenen hin und her. Es beginnt im Frühling, mit einem Himmel, der keinen Wolkenfaden zieht. Das Leben kehrt zurück, und damit kehren auch die Erinnerungen zurück an werkelnde Kinder im Keller, an Tau auf Märzenbechern und Margeriten und an Gespenster, die unter der Dusche Monologe halten.

Platz 2: "Der Einfluss der Fasane"; Platz 3: "Der Fall Brooklyn"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Mai belegt "Der Einfluss der Fasane" von Antje Rávik Strubel, "Der Fall Brooklyn" von Jonathan Lethem folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR Kultur und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 4. Mai 2025, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html

Leseempfehlung:

Nadja Küchenmeister: "Der Große Wagen", Schöffling & Co., 96 Seiten.

Vollständige Bestenliste zum Download:

https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html

