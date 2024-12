SWR Podcastfestival 2025 in Mannheim

SWR - Südwestrundfunk

Festival vom 14. bis 16. März 2025 in Mannheim / u. a. mit "Sprechen wir über Mord!?", "In Germany we don't say" und "Couple of"

Das SWR Podcastfestival verwandelt Mannheim auch 2025 zum Podcast-Hotspot. An insgesamt drei Tagen - vom 14. bis 16. März - präsentiert der SWR 14 Podcasts in zwei Locations. Von True Crime über Unterhaltung und Wissen bis hin zu Talk-Formaten und Comedy: Podcaster:innen aus den verschiedensten Genres werden vor Ort sein. Tickets können schon jetzt unter swr.de/podcastfestival erworben werden. Das SWR Podcastfestival ist eine Kooperation von SWR und 190a GmbH.

Podcasts für jeden Geschmack

Das SWR Podcastfestival findet vom 14. bis zum 16. März 2025 zum dritten Mal in Mannheim statt. An drei Tagen präsentiert der SWR 14 spannende Podcasts für junge Menschen. Das Angebot umfasst Podcasts aus unterschiedlichen Genres und neben SWR Podcasts werden auch erfolgreiche Angebote aus dem ARD-Kosmos sowie Formate von externen Podcaster:innen erlebbar sein. Die Veranstaltungen finden an zwei Orten in Mannheim statt: in der alten Feuerwache und im Jugendkulturzentrum Forum. Beim SWR Podcastfestival kann das Publikum seine Podcast-Stars live und hautnah auf der Bühne erleben. Alle Aufzeichnungen können ab dem jeweils nächsten Tag in der ARD Audiothek nachgehört werden.

Tickets und Programm

Tickets für das SWR Podcastfestival gibt es bereits unter swr.de/podcastfestival zu kaufen.

Freitag, 14.3.2025

20 Uhr: "SWR1 Leute" mit Maya Leinenbach - Feuerwache

20 Uhr: "Sprechen wir über Mord?!" - Feuerwache

20 Uhr: "Der Gangster, der Junkie und die Herrin" - Forum

Samstag, 15.3.2025

15:30 Uhr: "Bromance Daddys" - Feuerwache

15:30 Uhr: "Tell Me Mord" - Feuerwache

15:30 Uhr: "Wine Wednesday" - Forum

20 Uhr: "Trashologinnen" - Feuerwache

20 Uhr: "Couple Of" - Feuerwache

20 Uhr: "Quarks Science Cops" - Forum

Sonntag, 16.3.2025

13:30 Uhr: "Lachlabor - Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln" - Forum

15:30 Uhr: "Die Schule brennt - Der Bildungspodcast mit Bob Blume" - Feuerwache

16 Uhr: "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" - Forum

20 Uhr: "Sputnik Pride" mit Robin Solf - Feuerwache

20 Uhr: "In Germany we don't say" - Feuerwache

Änderungen vorbehalten!

