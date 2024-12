SWR - Südwestrundfunk

"ARD Story: Temu - Ramsch oder Revolution?"

Erfolg hinter Temu und Gefährdung des fairen Wettbewerbs / Doku deckt Gesetzesverstöße auf / am 18. Dezember 2024, 23:05 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Die chinesische Online-Plattform Temu lockt mit extremen Billigangeboten. Was steckt hinter der Erfolgsformel und wie steht es um die Qualität der Produkte? Die "ARD Story: Temu - Ramsch oder Revolution" (SWR) deckt auf, wie Temu-Händler:innen immer wieder gegen geltende Gesetze bei Zoll und Steuer verstoßen, sie besucht Stationen der Produktion und des Handels in China, trifft Schnäppchenjäger:innen in Deutschland und enthüllt Verkaufstricks. Außerdem werden verschiedene Produkte in Labortests auf ihre Sicherheit und Gesundheitsschädlichkeit geprüft. Die Dokumentation ist ab dem 18. Dezember 2024 in der ARD Mediathek verfügbar und wird an diesem Tag um 23:05 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Direkte Lieferung und niedrige Preise als Erfolgsformel

Zwei Milliarden zollfreie Pakete erreichten 2023 die EU, der Großteil aus Fernost, viele davon von Temu. Hinter dem Erfolg der Plattform steckt eine ausgeklügelte Strategie: Alles kommt ohne Zwischenhandel direkt aus der Fabrik in China. Das drückt den Preis. Meist werden die Luftfracht-Päckchen zollfrei nach Europa versendet. So wird der Staat nicht nur um Steuern geprellt, sondern es werden auch faire Wettbewerbsbedingungen außer Kraft gesetzt. Werden demnächst wichtige Entscheidungen getroffen, um die chinesische Konkurrenz stärker zu regulieren?

Billigangebote gefährden den fairen Wettbewerb

Sarah aus Mainz ist begeistert von den günstigen Angeboten bei Temu und spart für die Dekoration einer Geburtstagsfeier gut ein Drittel an Geld im Vergleich mit Angeboten anderer Online-Plattformen. In Labortests werden die Temu-Produkte sicherheitsgeprüft. Seit einem Jahr spürt der Möbelhändler Ulrich Betzold aus Ellwangen die Auswirkungen der Billigkonkurrenz aus China. Während er mit hohen bürokratischen Hürden und Kosten kämpft, sehen auch Plattformen wie Zalando und Otto den fairen Wettbewerb und die Produktsicherheit durch Temu bedroht.

Die ARD Story - im Stream und im Fernsehen

"ARD Story: Temu - Ramsch oder Revolution?" läuft am 18. Dezember 2024 um 23:05 Uhr im Ersten und ist bereits am selben Tag vorab in der ARD Mediathek zu sehen.

