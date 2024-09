SWR - Südwestrundfunk

"Ehrensache"-Preise 2024 in Bitburg verliehen

Bitburg / Mainz (ots)

Publikum wählt "Ehrensache"-Preisträger

Bernd Pfaul aus Enkirch / Mosel ist unter den Kandidaten / Preisverleihung am 8. September, 18:15 Uhr in der Fernsehsendung "SWR Ehrensache 2024"

Wenn am Sonntag, 8. September 2024, der diesjährige Landesweite Ehrenamtstag in Bitburg stattfindet, wird wieder der Publikumspreis der "Ehrensache" verliehen. Zu den Kandidaten gehört in diesem Jahr auch Bernd Pfaul aus Enkirch an der Mosel. Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer können von Montag, 2., bis Sonntag, 8. September 2024, auf SWR.de/ehrensache ihre Stimme für "ihren" Kandidaten abgeben. Bernd Pfaul wird am Montag, 2. September 2024, zwischen 9 und 10 Uhr in einem Kurzporträt auf SWR4 Rheinland-Pfalz vorgestellt, außerdem am gleichen Abend ab 18:15 Uhr in der "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz".

Seit über 40 Jahren kümmert sich Bernd Pfaul aus Enkirch mit seiner ins Leben gerufenen Nachbarschaftsinitiative "Rotte" ehrenamtlich um Restaurationen und Reparaturen innerhalb der Gemeinde. Angefangen hatte alles mit einer Plakatwand. Ob Fachwerkhäuser erhalten oder eine neue Wippe für den Spielplatz installieren - die Mitglieder der "Rotte" sind stets zur Stelle. Bernd Pfaul wird besonders für seine Begeisterungsfähigkeit und sein Organisationstalent geschätzt und sorgt innerhalb der Initiative für starken Zusammenhalt. "Wenn ich sehe, wie ich die Leute begeistern kann, hier für diese ganzen Aktionen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ist für mich einfach eine Genugtuung", erklärt Bernd Pfaul. Ihm macht die ehrenamtliche Arbeit Spaß und er möchte seine Arbeit so lange wie möglich weiterführen.

So wie Bernd Pfaul und seine Mitstreiter:innen engagieren sich rund 1,5 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz. Sie trainieren Jugendsportgruppen, besuchen Menschen im Altenheim, halten das kulturelle Leben eines Ortes durch ihren Einsatz aufrecht. Ohne ihre Arbeit wären viele Vereine, Organisationen und Privatpersonen schlicht überfordert. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer finden ihre Erfüllung im Einsatz für andere - ein Beispiel, das Schule machen sollte.

Wer den Publikumspreis nach der Wahl im Internet überreicht bekommt, wird am 8. September auf dem Ehrenamtstag in Bitburg verraten. Das Fernsehen des SWR überträgt die Ehrung live zwischen 18:15 und 19:15 Uhr in der Sendung "SWR Ehrensache 2024" von der Bühne auf dem Spittel. Es moderiert Martin Seidler.

Drei weitere Preise für herausragendes ehrenamtliches Engagement wählt eine Jury aus, der Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Singer-Songwriter Kelvin Jones und der Comedian und Kabarettist Frank Fischer angehören. Diese Preise werden in der Sendung vergeben. Ebenso der fünfte Preis, der "Sonderpreis zum Tag des Ehrenamts", den Ministerpräsident Alexander Schweitzer persönlich überreicht. Mit der "Ehrensache" setzt der SWR ein Zeichen der Anerkennung für diejenigen, die mit ihrem Engagement den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken.

Weitere Informationen und Porträts der Kandidat:innen auf https://www.swr.de/ehrensache/

Die Sendung "Ehrensache 2024" wird am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober 2024, ab 18:15 Uhr im Fernsehprogramm des SWR für Rheinland-Pfalz wiederholt.

