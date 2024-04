SWR - Südwestrundfunk

"Unser Grundgesetz - Eine gute Verfassung für die Zukunft?"

Radiofeature anlässlich des Jubiläums der deutschen Verfassung / am 22. Mai 2024, 8.30 Uhr bei SWR Kultur / Themenschwerpunkt Grundgesetz im SWR

Menschenwürde, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Gleichberechtigung, Religions- und Pressefreiheit: Diese Grundrechte garantiert der deutsche Staat seinen Bürger:innen im Grundgesetz. Zum 75. Geburtstag am 23. Mai 2024 wird die deutsche Verfassung als weltweites Vorbild gewürdigt, weil sie die Macht des Staates begrenzt und die Spielregeln der Politik benennt. Das Radiofeature "Unser Grundgesetz - Eine gute Verfassung für die Zukunft?" ist zu hören am 22. Mai 2024 um 8:30 Uhr bei SWR Kultur und bereits ab 21. Mai in der ARD Audiothek abrufbar. Es ist Teil eines SWR Themenschwerpunkts zum 75-jährigen Jubiläum der deutschen Verfassung.

Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts

Das Grundgesetz - ein Verfassungstext, der Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus gezogen hat und ausdrücklich als Gegenentwurf zum nationalsozialistischen Deutschland geschrieben wurde. Dass jeder Bürger und jede Bürgerin ein-fach so und ohne Anwalt Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einreichen kann, ist ein großer Schritt in der deutschen Rechts-geschichte. Doch auch eine erfolgreiche Verfassung muss sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen: Klimawandel, Rechtspopulismus und digitaler Kapitalismus.

Das Grundgesetz - eine Erfolgsgeschichte

Zum 75. Geburtstag am 23. Mai 2024 würdigt "Das Wissen" in der Folge "Das Grundgesetz - Eine gute Verfassung für die Zukunft?" die deutsche Verfassung. Das Feature von Autor Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion blickt auf die Erfolgsgeschichte des Grundgesetzes und auf seine Krisen. Und es verbindet den Rückblick mit den "Verfassungs-Fragen" der politischen Zukunft: Was bietet dieser alte Verfassungstext den Leser:innen und Bürger:innen von heute? Wie ökologisch, feministisch und europäisch ist das Grundgesetz an seinem 75. Geburtstag? Diese Fragen werden mit Expert:innen aus Rechtswissenschaft und Politik besprochen, die das Grund-gesetz täglich (neu) lesen.

Das Radiofeature "Unser Grundgesetz - Eine gute Verfassung für die Zukunft?" wird am 22. Mai 2024 um 8:30 Uhr bei SWR Kultur zu hören sein und steht bereits ab 21. Mai in der ARD Audiothek zum Abruf bereit.

Themenschwerpunkt "75 Jahre Grundgesetz"

Anlässlich des Jubiläums der deutschen Verfassung setzt der SWR den Themenschwerpunkt "75 Jahre Grundgesetz". Neben dem Radiofeature "Unser Grundgesetz - Eine gute Verfassung für die Zukunft?" von SWR Kultur strahlt das Erste am 13. Mai um 20:15 Uhr die Dokumentation "Wie gut ist unser Grundgesetz?" aus. Sandra Maischberger und ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam machen darin den Check, wie gut unser Grundgesetz tatsächlich ist: Waren die Grundrechte in der Corona-Pandemie zu stark eingeschränkt? Schützt das Grundgesetz die Bürger:innen vor einem Rückfall in dunkelste Zeiten? Befragt werden dazu junge und ältere, prominente und nicht prominente Menschen.

