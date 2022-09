Platz 1 der SWR Bestenliste: "Die Geschichte eines Kindes"

SWR - Südwestrundfunk

Roman von Anna Kim / zehn neue Leseempfehlungen für den Oktober auf SWR.de/bestenliste

Der Roman "Die Geschichte eines Kindes" von Anna Kim steht im Oktober 2022 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. In ihrem Buch. In einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Wisconsin bringt im Juli 1953 in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Wisconsin die zwanzigjährige Telefonistin Carol Truttman ein Kind zur Welt, welches sie zur Adoption freigibt. Das Kind scheint allerdings nicht weiß zu sein - ein Skandal in einer von Rassentrennung dominierten Gesellschaft. Eine Sozialarbeiterin soll die ethnische Herkunft des Kindes ausfindig machen, doch die die Mutter schweigt über die Identität des Vaters.

Platz 2: "Trottel"; Platz 3: "Der Rote Diamant"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünschen. Platz 2 der SWR Bestenliste September belegt der Roman "Trottel" von Jan Faktor. Auf Platz 3 landet das Buch "Der rote Diamant" von Thomas Hürlimann.

SWR Bestenliste in SWR2 und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: 2. September 2022, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenliste

