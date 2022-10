Kölnische Rundschau

Verbrecherisch rational

Kommentar von Raimund Neuß zu den Äußerungen des russischen Armeegenerals Surowikin im Ukraine-Krieg

Köln (ots)

Ein TV-Interview eines russischen Armeegenerals ist schon an sich ungewöhnlich, und erst recht bemerkenswert ist, was Sergej Surowikin zu sagen hatte: Im Gegensatz zu den Märchenstunden des russische Generalstabs deutete der Befehlshaber im Ukraine-Krieg mögliche "schwierige Entscheidungen" im Raum Cherson an. Wie ist das zu verstehen?

Kann sein, dass Surowikin dort einen Rückzug erwägt. Für die Ukraine hätte das Vor- und Nachteile: Die Befreiung der Stadt Cherson wäre ein großer Erfolg. Bisher am rechten Dnipro-Ufer gebundene ukrainische Soldaten würden freigesetzt. Andererseits würde Russland so seine Leute aus sonst hoffnungsloser Lage retten. So hatte es umgekehrt der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj im Donbass gehandhabt - und mit Rückzügen die Grundlage für spätere Erfolge gelegt.

Zudem wäre ein befreites Cherson russischen Angriffen ausgesetzt. Surowikin hat sich klar zu seinen brutalen Methoden bekannt. Seine aberwitzige Behauptung, die Ukraine wolle den Dnipro-Staudamm bei Nowa Kachowka sprengen, könnte darauf schließen lassen, dass in Wirklichkeit Russland eine Flutkatastrophe herbeiführen will.

Surowikins Interview verrät verbrecherische Rationalität. Der Mann ist ernster zu nehmen als die unfähigen Goldfasane, die Russland zuvor entsandt hatte. Das sollte dem Westen zu denken geben: Surowikin setzt auf russisch-iranischen Drohnenterror. Die Ukraine braucht weitreichende Waffen, um dessen Zentrum auf der Krim auszuschalten. Allerdings müssen ukrainische Politiker sich dazu verantwortungsbewusst präsentieren. Aktionen wie die Anerkennung Tschetscheniens als selbstständig sind kontraproduktiv - und vermessen.

