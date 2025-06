ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

Tag der Apotheke: Apotheken können so viel (mehr)!

Berlin (ots)

Anlässlich des diesjährigen Tages der Apotheke weist die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände auf die vielen Sonderleistungen hin, die in den Apotheken neben dem Kauf von Medikamenten, dem Einlösen von Rezepten und der Arzneimittel- und Gesundheitsberatung angeboten werden. "Maßgeschneidert auf die persönlichen Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten bieten Apotheken vom Impfen über die erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation bis zur speziellen Versorgung suchtkranker Menschen immer mehr Spezialleistungen an. Keine dieser Leistungen gehört zum gesetzlichen Pflichtprogramm einer Apotheke. Im Gegenteil: Die Apothekenteams haben dafür besondere Qualifikationen erworben, um ihr Leistungsspektrum zu erweitern" sagt ABDA-Präsident Thomas Preis. Eine Übersicht der häufigsten Dienstleistungen der Apotheken vor Ort gibt es im Statistischen Jahrbuch "Die Apotheke: Zahlen, Daten, Fakten 2025", das die ABDA zum diesjährigen Tag der Apotheke am 7. Juni veröffentlicht.

Fast alle Apotheken (97,9 Prozent) bieten beispielsweise Botendienste an. Jeden Tag liefern die Apothekenteams etwa 300.000 mal Arzneimittel aus, damit auch immobile Patientinnen und Patienten gut versorgt bleiben. Rund 9.000 Apotheken - mehr als die Hälfte aller Apotheken - bieten "Pharmazeutische Dienstleistungen" wie die Erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation an. Ein anderes Beispiel: Unter strengsten Vorgaben stellen 4.500 Apotheken sogenannte Substitutionsmittel her, um opioidabhängige Patientinnen und Patienten zu stabilisieren. Jede zweite Apotheke (51,4 Prozent) bildet aus - von Schülerpraktikanten über PKA-Auszubildende bis hin zu Pharmaziepraktikanten (angehende Apothekerinnen und Apotheker).

"Die Apothekenlandschaft ist bunt und vielfältig", sagt ABDA-Präsident Thomas Preis. "Die ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung ist das Pflichtprogramm, doch die Apotheken können und wollen viel mehr leisten. Diese Kür wird von Millionen Menschen genutzt und geschätzt. Doch wenn immer mehr Apotheken aufgeben müssen, wird nicht nur die Entfernung zur nächsten Apotheke größer, sondern auch die Versorgungsvielfalt. Das darf nicht so weitergehen!", so Preis mit Blick auf die seit Jahren dramatisch sinkende Apothekenzahl: "Im Koalitionsvertrag bekennt sich die neue Koalition dazu, die Apotheken zu stärken und ihnen neue Versorgungsleistungen zu überlassen. Das fordern wir nun dringend ein."

Seit 1998 ruft die ABDA jedes Jahr den Tag der Apotheke aus. Jeweils am 7. Juni wird die Öffentlichkeit auf das vielfältige Leistungsspektrum und die gesundheitliche Bedeutung der Vor-Ort-Apotheken hingewiesen.

