KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Solar- und Batteriespeicherprojekt in Usbekistan

Frankfurt am Main (ots) - - KfW IPEX-Bank steuert Finanzierung für die erste Waste-to-Energy Anlage in Abu Dhabi bei - Die Anlage hat eine Abfallverarbeitungskapazität von 900.000 Tonnen pro Jahr Die KfW IPEX-Bank stellt eine Projektfinanzierung für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb einer Waste-to-Energy (WtE)-Anlage in Abu Dhabi bereit. Darlehensnehmer ist ...

