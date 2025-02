NDR / Das Erste

Die Entscheidungsshow: "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" mit Stefan Raab, Conchita Wurst, Yvonne Catterfeld und Nico Santos - das Publikum bestimmt

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Wer die Nation beim Eurovision Song Contest in Basel vertritt, entscheidet sich hier: beim Finale von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" am Sonnabend, 1. März. Das Erste, ONE, die ARD Mediathek und eurovision.de übertragen die von Barbara Schöneberger moderierte Show um 20.15 Uhr live aus Köln. In der Sendung wird erneut eine Jury dabei sein: Neben Stefan Raab gehören dazu Conchita Wurst sowie Yvonne Catterfeld und Nico Santos. Letztere werden mit ihren neuen Songs auf der Bühne stehen. Elton kann wegen eines privaten Termins in dieser Ausgabe nicht mit auf dem Jury-Podium sitzen.

Neun Acts haben es bei den bisherigen drei "Chefsache ESC 2025"-Shows auf RTL ins Finale geschafft. Sie präsentieren dort einen Coversong sowie ihren ESC-Titel. Fünf Acts werden von Stefan Raab und seiner Jury für die nächste Runde ausgewählt. In der bestimmt allein das Publikum - und entscheidet per Televoting, Online-Voting (esc.vote) oder per SMS, wer für Deutschland zum internationalen Eurovision Song Contest fahren soll.

Diese neun Acts sind im Finale von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?": Moss Kena; JULIKA; Benjamin Braatz; COSBY; Abor & Tynna; Feuerschwanz; LEONORA; LYZA; The Great Leslie.

Für die Live-Sendung erstellt der NDR Untertitel und eine Hörfassung.

Das ESC-Finale am 17. Mai übertragen das Erste, ONE, die ARD Mediathek und eurovision.de live ab 21.00 Uhr.

Sendung: Sonnabend, 1. März, 20.15 Uhr, Das Erste, ONE, ARD Mediathek, eurovision.de

Weitere Informationen zu "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?", darunter Kurzporträts der Acts, finden Sie in dem Pressedossier unter https://story.ndr.de/chefsache-2025/index.html sowie bei eurovision.de.

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell