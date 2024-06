MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR präsentiert abwechslungsreiches Programm in der Leipziger FanZone zur EURO 2024

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Der MDR ist Medienpartner für die FanZone der Host City Leipzig im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft der Männer vom 14. Juni bis 14. Juli 2024. In dieser Zeit präsentiert er ein abwechslungsreiches Bühnen-Programm auf dem Augustusplatz, der neben dem Stadion zum Zentrum des Fußballs wird.

Am 18. Juni 2024 rollt im Leipziger Stadion der Ball, wenn Portugal auf Tschechien trifft. Bereits vier Tage vorher öffnet die FanZone im Herzen der Messestadt auf dem Augustusplatz. Bis zu 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer können den Spielen der EURO 2024 hier zwischen Oper und Gewandhaus beim Public Viewing folgen – und kommen auch darüber hinaus bei einem bunten Programm auf ihre Kosten. Der MDR ist mit Musik und zahlreichen Aktionen vor Ort.

Dabei darf der Fußballsachverstand natürlich nicht fehlen. Dieser zeigt sich auf der MDR-Bühne z. B. in Gesprächen von „Sport im Osten“ mit RB-Repräsentant Perry Bräutigam (14. Juni, ab 18.05 Uhr) und der ehemaligen Nationalmannschaftsspielerin Anja Mittag (19. Juni, ab 20 Uhr) sowie im Austausch mit Mirko Jagatic, dem Trainer von Chemie Leipzig (22. Juni, ab 17 Uhr). Der 17. Juni ist zudem der „Sport im Osten“- Tag mit vielen weiteren Gästen – u. a. mit dem MDR-Fußball-Experten Benjamin Kirsten, Turnfestchefin Kati Brenner oder Paralympics-Sieger Martin Schulz. Am 19. Juni steht der MDR dann erneut im Mittelpunkt – zu Gast sind unter anderem „Brisant“-Moderatorin Kamilla Senjo, die MDR AKTUELL-Moderatorin Wibke Binder sowie Tino Böttcher und Mariama Jamanka vom ARD-Mittagsmagazin.

Und genauso wichtig wie der Fußball sind in der FanZone gute Musik und beste Unterhaltung. Dafür bietet MDR JUMP ein vielfältiges Bühnenprogramm und jede Menge Mitmachangebote für Groß und Klein. So moderieren Sissy Metzschke, Matthias Karpe und Lars Wohlfarth auf der MDR-Bühne zahlreiche Musik-Shows mit Künstlerinnen und Künstlern wie Clueso, Culture Beat, Paula Caroline, Maximo Park, Mia, Los Bandidos und vielen anderen.

Darüber hinaus kann sich das Publikum an den acht MDR JUMP-Tagen im FanZone-Studio quasi am MDR-Programm beteiligen, denn dann werden hier Umfragen mit den Besucherinnen und Besuchern aufgezeichnet.

Als besonderes Highlight verlost MDR JUMP außerdem Tickets für vier Spiele der Euro 2024 in der „Morningshow“ mit Sarah und Lars. Weitere Informationen dazu und das komplette Bühnenprogramm von MDR JUMP gibt es auf mdrjump.de.

Am 20./23./29. Juni sowie am 9. Juli ist MDR SACHSEN – Das Sachsenradio vor Ort: Sportmoderator Patrick Fritzsche ist mit verschiedenen Gästen im Gespräch, z. B. am 23. Juni mit Profi-Schiedsrichter Richard Hempel und Spielerinnen von RB Leipzig am 29. Juni. Musikalisch begrüßt er am 20. Juni Kitty sowie Daisy & Lewis, am 23. Juni Spider Murphy Gang, am 29. Juni LaBrassBanda und am 9. Juli Die Prinzen auf der Bühne.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell