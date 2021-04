NDR / Das Erste

"Countdown für Rotterdam" und "After Show Party" - Barbara Schöneberger feiert mit Sarah Connor, Jan Delay, Michael Schulte und Zoe Wees

Hamburg (ots)

Sonnabend, 22. Mai 2021, 20.15 Uhr Das Erste, ONE und ARD Mediathek

Runterzählen bis zur Eurovision-Hymne für das große Finale des "Eurovision Song Contest": Wer gewinnt den ESC 2021? Für Deutschland im Rennen: Jendrik mit seinem Song "I Don't Feel Hate".

Im "Countdown für Rotterdam" ab 20.15 Uhr im Ersten hat Moderatorin Barbara Schöneberger Topstars der deutschen Musikszene zu Gast. Sie empfängt live im NDR Studio in Hamburg u.a. Jan Delay, Sarah Connor, Michael Schulte und Newcomerin Zoe Wees. Zum deutschen Act Jendrik ist eine Live-Schalte nach Rotterdam geplant.

Um 21.00 Uhr beginnt dann das Finale des "Eurovision Song Contest" 2021.

26 Nationen konkurrieren in der größten Live-Musikshow der Welt um den Titel. Deutschland ist zusammen mit Italien, Frankreich, England, Spanien und den ausrichtenden Niederlanden als Finalteilnehmer gesetzt. Moderiert wird das Finale des 65. ESC von Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley und Nikkie de Jager.

Der gebürtige Hamburger Jendrik geht mit einem selbst geschriebenen Song ins Rennen. "I Don't Feel Hate" ist ein Song gegen Hate Speech. Jendrik überzeugte in einem mehrstufigen Auswahlverfahren zwei unabhängige Jurys. Im Finale kann das Publikum live dabei sein, wenn Jendrik beim "Eurovision Song Contest" in Rotterdam gegen die anderen internationalen Künstler*innen antritt. Deutscher Kommentator ist Peter Urban.

Moderatorin Barbara Schöneberger blickt direkt im Anschluss an das "Eurovision Song Contest"-Finale mit prominenten Gästen auf die Highlights der Show, die bewegendsten Momente und die beeindruckendsten Auftritte. Zudem sind Live-Schalten nach Rotterdam zu ESC-Kommentator Peter Urban und zu Jendrik geplant. Darüber hinaus gibt es im Vorfeld des ESC eine Reihe von Sendungen, die auf den großen Abend in Rotterdam einstimmen, u.a. wiederholt Das Erste am Tag vor dem Finale am 21. Mai um 23.45 Uhr noch einmal den Eurovision Song Contest von 2011 aus Düsseldorf. Außerdem gibt es auf eurovison.de und in der ARD Mediathek einen großen Schwerpunkt rund um den ESC 2021.

Alle ESC Sendungen im Überblick:

17.05.2021 23.15 - 23.45 Uhr "ESC Top 10 mit Alina und Stefan" bei ONE

17.05.2021 23.45 - 00.15 Uhr "ESC Top 10 mit Marcel und Thomas" bei ONE

18.05.2021 21.00 - 23.00 Uhr "ESC 2021 - 1. Halbfinale" bei ONE

20.05.2021 21.00 - 23.00 Uhr "ESC 2021 - 2. Halbfinale" bei ONE

21.05.2021 23.45 - 3.13 Uhr "Eurovision Song Contest 2011" aus Düsseldorf im Ersten

22.05.2021 19.45 - 20.15 Uhr "ESC-Finalprognose mit Alina und Stefan" bei ONE

22.05.2021 20.15 - 21.00 Uhr "ESC - Countdown für Rotterdam" im Ersten und bei ONE

22.05.2021 21.00 - 00.45 Uhr "Eurovision Song Contest 2021" im Ersten, bei ONE und im Fernsehprogramm der Deutschen Welle

22.05.2021 00.45 - 01.15 Uhr "ESC - Aftershow" im Ersten

