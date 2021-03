NDR / Das Erste

tagesschau startet "faktenfinder"-Podcast

Ab Donnerstag, 1. April, 14-tägig auf tagesschau.de und in der ARD Audiothek

Hamburg (ots)

Die tagesschau erweitert ihr journalistisches Angebot um den "faktenfinder"-Podcast. Alle 14 Tage geht der Podcast einem Thema auf den Grund, zu dem Falschmeldungen und Desinformationen (so genannte Fake News) kursieren. Start: Donnerstag, 1. April.

Präsentiert wird der "faktenfinder"-Podcast im Wechsel von Anja Reschke (NDR/"Panorama") und tagesschau-Moderator Michail Paweletz. Sie decken Desinformationen auf und analysieren im Gespräch mit Fachleuten die Mechanismen und Motive dahinter. Welche Gruppen haben ein Interesse daran, "Fake News" zu verbreiten? Wie gelingt es ihnen und wie wirken die falschen Informationen auf Nutzerinnen und Nutzer?

In der ersten Ausgabe spricht Anja Reschke mit der Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim und dem Historiker Malte Thießen über Impfskepsis im Wandel der Zeit. In der zweiten Ausgabe diskutiert Michail Paweletz mit der Publizistin Ingrid Brodnig und dem Antisemitismus-Experten Michael Blume über die Macht von Verschwörungslegenden. In weiteren Folgen werden Reschke und Paweletz mit Fachleuten unter anderem über angeblichen Wahlbetrug sprechen, fragwürdige Behauptungen zum Klimawandel beleuchten und die Frage klären, was "Fake News" sind und wie sie sich von handwerklichen Fehlern im Journalismus unterscheiden.

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "Es ist wichtig, dass wir mit Blick auf die kommenden Wahlen und die gesellschaftlichen Debatten erläutern, wie Desinformation und Stimmungsmache funktionieren. Der "faktenfinder"-Podcast nimmt sich die Zeit, über diese Mechanismen zu berichten."

Der "faktenfinder" der tagesschau hat in den vergangenen vier Jahren zahlreiche Desinformationen und gezielte Falschmeldungen aufgedeckt. Zuletzt lag der Schwerpunkt auf Gerüchten und Falschmeldungen rund um die Corona-Pandemie. Patrick Gensing, der seit April 2017 für das Projekt ARD-"faktenfinder" verantwortlich ist, hat den Podcast entwickelt.

Ab dem 1. April bis zur Bundestagswahl Ende September erscheint der "faktenfinder"-Podcast jeden zweiten Donnerstag bei tagesschau.de und ist in der ARD Audiothek abrufbar. Im Radio bei NDR Info ist er jeden zweiten Sonntag um 13:30 Uhr zu hören.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/

