TOGGO zeigt neues Vorschulformat "Gabby's Dollhouse" als Deutschlandpremiere

Abenteuer im Puppenhaus

Köln (ots)

Magische Miniaturabenteuer, kreative Ideen und eine Hauptfigur zum Liebhaben: TOGGO zeigt ab 8. September, montags bis freitags um 08:15 Uhr die ersten drei Staffeln von "Gabby's Dollhouse" erstmals im deutschen Fernsehen. Das weltweit erfolgreiche Format vereint Live-Action-Elemente mit farbenfroher Animation und richtet sich an Kinder im Vorschulalter.

Im Mittelpunkt steht Gabby, ein aufgewecktes Mädchen mit einer großen Vorstellungskraft. Jede Folge beginnt in Gabbys realem Kinderzimmer, wo sie ein geheimnisvolles Miniaturpaket aus ihrem Briefkasten erhält. Mit ihrem Kuschelfreund Pandy, der zum Leben erwacht, schrumpft sie in ihre fantasievolle Puppenhauswelt und erlebt spannende Abenteuer. Dort trifft sie auf ihre tierischen Freunde wie Kitty-Fee oder Ratzkatz und lässt gemeinsam mit ihnen der Kreativität freien Lauf - beim Basteln, Backen oder Singen.

"Gabby's Dollhouse" fördert Kreativität, Problemlösekompetenz und soziale Fähigkeiten - verpackt in liebevoll gestaltete Episoden mit hohem Identifikationspotenzial. Die Serie schafft es, Kinder spielerisch zu inspirieren und sie aktiv in die Erzählwelt einzubeziehen - ideal für neugierige Entdecker mit großer Vorstellungskraft.

Neben der linearen Ausstrahlung bei TOGGO sind die Folgen der ersten drei Staffeln von "Gabby's Dollhouse" auch digital abrufbar: auf toggo.de, in der TOGGO App sowie auf RTL+.

