AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Reise des AfD-Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla nach Serbien

Berlin (ots)

Vom 28. bis 30. Oktober war der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Tino Chrupalla, zu Gast in Belgrad. Dort folgte er einer Einladung der Deutschen Botschafterin zum Abendessen mit lokalen Wirtschaftsvertretern. Nach dem Besuch der serbisch-deutschen Parlamentariergruppe empfing ihn die serbische Ministerin für Demografie und Familie Milica Durdevic Stamenkovski im Ministerium sowie der Innenminister und stellvertretende serbische Ministerpräsident Ivica Dacic zum gemeinsamen Abendessen. In den Gesprächen ging es unter anderem um die schwierige Situation serbischer Minderheiten im Kosovo, um die Herausforderungen eines EU-Beitritts und die illegale Migration nach Serbien und in die Europäische Union. Im Gespräch mit dem Verbindungsbeamten des Bundesgrenzschutzes in der deutschen Botschaft wurde das Thema des Austauschs von Personendaten aufgegriffener Migranten zwischen serbischem Grenzschutz und der EU-Agentur Frontex vertieft.

Tino Chrupalla zieht zu seiner Reise folgendes Fazit:

"Ich danke der Regierung Serbiens für den aktiven Grenzschutz und für ihren Einsatz für Frieden und freien Handel in Europa. Die Erkenntnisse aus meiner Reise werde ich mit in die Bundestagsfraktion nehmen. Im Interesse der Bürger Deutschlands und Serbiens wollen wir gemeinsam an einem sicheren und wohlhabenden Kontinent Europa arbeiten."

Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell