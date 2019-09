Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V.

Direktvertriebsbranche ist 2018 um 0,23 Prozent gewachsen / Verkaufsparty ist weiterhin beliebtester Vertriebsweg

2018 haben die Direktvertriebsunternehmen in Deutschland einen Gesamtumsatz von 17,66 Milliarden Euro erwirtschaftet. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Ergebnisse wurden im Rahmen der jährlichen "Marktstudie zur Situation der Direktvertriebsbranche in Deutschland" von der Universität Mannheim erhoben, die der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland (BDD) jährlich in Auftrag gibt.

Damit fällt das Wachstum zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren auf unter ein Prozent und liegt deutlich unter der Wachstumsprognose aus 2018 von 5,1 Prozent. Durchschnittlich betrug das jährliche Umsatzwachstum (CAGR) der Direktvertriebsbranche in den Jahren 2009 - 2018 rund fünf Prozent.

"Die Situation der Direktvertriebsbranche in Deutschland befand sich in 2018 in einer Phase der Konsolidierung. Der Direktvertrieb hat sich in den letzten Jahren neu aufgestellt: Flagship-Stores wurden eröffnet, die Online-Verkaufsparty ins Leben gerufen und der Multi-Channel-Vertrieb weiter ausgebaut - Investitionen, deren Früchte bald geerntet werden", kommentiert Prof. Dr. Florian Kraus von der Universität Mannheim die Ergebnisse der Marktstudie.

Jochen Acker, Vorstandsvorsitzender des BDD: "Die Verkaufsparty ist mit 50 Prozent nach wie vor der beliebteste Direktvertriebsweg. Online-Partys (neun Prozent) sind zum ersten Mal unter den Top-5 und kommen mittlerweile häufiger vor als der Verkauf auf Messen und Wo-chenmärkten."

In der Studie wurde auch nach den Zukunftsaussichten der Branche gefragt. 55 Prozent der Befragten Unternehmen sagen dem Direktvertrieb demnach eine wachsende Bedeutung voraus. Dies belegen vor allem die Aussagen zum Umsatzwachstum für dieses Jahr.

In der Studie der Universität Mannheim werden die Ergebnisse der Befragung von Direktvertriebsunternehmen in Deutschland zusammengefasst. Ziel der jährlichen Marktstudie ist es, einen Einblick in die aktuelle Situation der Direktvertriebsbranche zu gewinnen. An der Online-Befragung im Frühjahr 2019 nahmen 247 Unternehmen teil.

