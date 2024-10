BearingPoint GmbH

Kooperation von BearingPoint und Media Control: Absatzprognosen auf dem deutschen Buchmarkt durch KI und Machine-Learning-Algorithmen

Der Buchmarkt ist sehr dynamisch und aussagekräftige Verkaufsprognosen sind bis heute schwierig zu erstellen. Um Transparenz, genaue Bücheranalysen und Stabilität zu gewährleisten, werden die Verkaufsdaten von Büchern von Media Control getracked und analysiert. Durch die Zusammenarbeit von BearingPoint und Media Control unter Nutzung von KI und Machine-Learning-Algorithmen können nun zum ersten Mal präzise Absatzprognosen erstellt werden, lange bevor die Verkäufe tatsächlich stattfinden.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint freut sich, eine innovative Partnerschaft für Absatzprognosen auf dem deutschen Buchmarkt ankündigen zu können. Media Control, das 1977 gegründete renommierte Marktforschungsinstitut, hat sich durch jahrzehntelange Marktanalysen der Verkaufsdaten eine Vertrauensposition im deutschsprachigen Buchmarkt aufgebaut. Im Einklang mit diesem Engagement für herausragende Leistungen hat BearingPoint eine Kooperation mit Media Control geschlossen, um die Entwicklung von Forecasts durch das eigene hochmoderne Tool DemandSens KI einzuleiten. Die Auswertungen erfolgen dabei wie gewohnt im eigens von Media Control entwickelten Marktforschungstool MC Metis.

"Unser Ziel ist es, KI als Zukunftsmotor gezielt und gewinnfördernd in der Buchbranche einzusetzen. Gemeinsam mit unserem strategischen Partner BearingPoint haben wir eine erfolgreiche Testphase mit einer durchschnittlichen Treffsicherheit von 82 Prozent durchgeführt, bei einzelnen Warengruppen sogar zwischen 95 und 99 Prozent. Mit diesem neuen, innovativen Service schaffen wir die Grundlage dafür, dass das richtige Buch in der richtigen Menge am richtigen Ort bereitgestellt wird. Diese KI-basierte Absatzprognose wird dem Buchmarkt völlig neue Perspektiven eröffnen", sagt Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control.

"Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt nach vorn bei der Nutzung von State of the Art KI-Technologie, um präzise und aufschlussreiche Vorhersagen für Bücher zu liefern und damit letztlich Wachstum und Erfolg auf dem deutschen Buchmarkt zu fördern. Durch die Integration des Analysetools MC Metis von Media Control mit DemandSens sind wir in der Lage, die Verkaufszahlen für neue Bücher mit einer noch nie dagewesenen Präzision zu prognostizieren", sagt Frank Duscheck, Partner bei BearingPoint.

Die Partnerschaft markiert einen besonderen Moment in der Buchbranche, da eine ihrer komplexesten Herausforderungen mithilfe von KI und maschinellem Lernen angegangen wird. Gemeinsam sind BearingPoint und Media Control darauf ausgerichtet, Innovationen voranzutreiben, Werte zu schaffen und die Zukunft des Forecasting mit KI zu gestalten.

Für weitere Informationen freuen wir uns auf Ihren Besuch an unserem gemeinsamen Stand mit Media Control auf der Frankfurter Buchmesse (Stand G18 in Halle 4.0).

Über Media Control

Media Control ist offizieller Dienstleister für Marktforschung und Bestsellerlisten in Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Buch-Charts von u. a. Spiegel, Stern und auch die Börsenblatt-Bestsellerlisten werden auf Grundlage des Media Control Handelspanels (MC Metis®) ermittelt. Mit über 9.000 Verkaufsstätten und einer Marktabdeckung von 88% verfügt Media Control über das aussagekräftigste Buch-Handelspanel im deutschsprachigen Raum.

www.media-control.de

www.mc-metis.de

www.charts.de

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

www.bearingpoint.com

www.linkedin.com/company/bearingpoint

www.bearingpoint.services/demandsens/de

