BearingPoint GmbH

BearingPoint verstärkt sich im Bereich SAP und Supply Chain Security mit Top-Experten

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Ein Jahr später: Das internationale Cyber Security Team der Management- und Technologieberatung BearingPoint setzt neue Maßstäbe und expandiert - auch in entscheidenden Bereichen der Sicherheitsarchitektur in Deutschland

Vor einem Jahr hat die Management- und Technologieberatung BearingPoint ihre Cyber Security Kapazitäten mit einem Experten-Team aus 25 Cyber Security Spezialisten rund um Gerrit Aufderheide und Roland Ehlies strategisch erweitert und sein Serviceangebot der internationalen Information Security Beratungseinheit massiv erweitert. Neben dem Aufbau von weiteren strategisch wichtigen Cyber Security Bereichen plant BearingPoint, das mittlerweile 125-köpfige Team, bis Ende 2025 auf über 200 Cyber Security Spezialisten zu erweitern.

Das neue Team hat durch seine Mischung aus Hackerszene-Expertise und Big Four Beratungserfahrung große Kräfte intern und extern freigesetzt und es geschafft, die oft unkonventionellen Herangehensweisen eines Cyber Teams mit den etablierten Strukturen einer Managementberatung zu vereinen. Gerrit Aufderheide, Partner und Co-Leiter des Cyber Security Teams bei BearingPoint: "Es ist beeindruckend zu sehen, welch großes integratives Potenzial BearingPoint bietet, sodass unser Ankommen hier nicht hätte besser laufen können. De facto konnten wir uns so viel schneller als erwartet am Markt etablieren und wollen weiterwachsen. Durch gezielte Unterstützung der Cyber Teams in den verschiedenen Ländern konnten wir bereits zwei Monate nach unserer Ankunft ein bedeutendes Projekt mit einem internationalen Versicherungskonzern in Frankreich und einige große Rahmenverträge gewinnen. Wir können hier anpacken und schaffen so nachhaltige Lösungen für unsere Kunden. Das hat sich längst auch in der Branche herumgesprochen und wir erhalten zunehmend Anfragen von Beratern, die sich anschließen wollen."

Der Ruf des Teams hat weitere etablierte Player angezogen. Zum 1. Juli 2024 hat sich BearingPoint mit einem Spezialistenteam rund um Christoph Schwab für das Thema Supply Chain Security verstärkt. Zum 1. Oktober 2024 ist mit Carsten Crantz ein renommierter Experte für SAP Security ins Team gekommen.

SAP und Supply Chain Security rücken zunehmend in den Fokus von Cyber Security in Deutschland

Mit dem Ausbau der Bereiche SAP Security und Supply Chain Security adressiert BearingPoint ein zunehmendes Problem in der Sicherheitslandschaft Deutschlands: Die steigende Zahl der Cyber Vorfälle. Diese sind zunehmend darauf zurückzuführen, dass der Mittelstand ins Visier der Täter geraten ist: "Viele Unternehmen meinen: wir sind auf dem Land, wir sind nicht so groß, uns wird nichts passieren. Aber den Angreifern ist es egal, wer der Angegriffene ist und wo das Unternehmen angesiedelt ist. Die Unternehmen sind alle gleich gut erreichbar über das Internet. Und bei Schwachstellen schlagen Hacker einfach zu", konstatiert Gerrit Aufderheide. "SAP wird dabei industrie- und marktübergreifend von zahlreichen Unternehmen verwendet, von groß bis klein. Insofern sind Schwachstellen in der SAP-Architektur ein lohnendes Ziel für Angreifer. Mit SAP Security wollen wir sowohl die SAP eigenen Dienste weiter absichern als auch angepasste SAP Services sichern und härten", ergänzt Roland Ehlies, Co-Leiter des Cyber Security Teams bei BearingPoint.

Mit Supply Chain Security adressiert BearingPoint Schwachstellen in der Lieferkette. Denn oftmals stellen Partner in der Lieferkette den effektivsten Angriffsvektor dar, gerade wenn die Hauptunternehmen selbst sehr gut gegen Cyberangriffe geschützt sind. Dieses Thema hat die EU längst als große Gefahr für die Sicherheit im Binnenmarkt identifiziert und mit NIS2 eine entsprechende neue Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit erlassen, die vor allem den Mittelstand in die Pflicht nimmt - große Unternehmen hingegen haben bereits vergleichbare Architekturen und Prozesse aufgebaut. Gefordert ist Transparenz in der Lieferkette in NIS2, aber auch in anderen Regularien wie dem Lieferkettengesetz. "Dieses Thema greifen wir auf und bieten mit Supply Chain Security einen Service, der Unternehmen auch dann Schutz bietet, wenn ihre Partner in der Lieferkette angegriffen werden", kommentiert Roland Ehlies.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingpoint.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell