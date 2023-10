BearingPoint GmbH

BearingPoint baut internationales Cyber Security Team mit den Partnern Gerrit Aufderheide und Roland Ehlies weiter aus

Über die Verwurzelung in der Hackerszene hinaus bringt das neue Team rund zehn Jahre Erfahrung im Big Four Beratungsumfeld mit.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint freut sich, die strategische Erweiterung ihrer Cyber Security Kapazitäten mit einem Experten-Team aus 25 Cyber Security Spezialisten bekanntzugeben. Das Team wird von Gerrit Aufderheide und Roland Ehlies als Partner geleitet.

"Wir freuen uns, zukünftig den Cyber Security Bereich bei BearingPoint zu verantworten und neue innovative Services entwickeln zu können", so Roland Ehlies. Gerrit Aufderheide und er waren in den vergangenen 20 Jahren bereits gemeinsam bei EY, PwC und n.runs tätig. "Wir sind der Überzeugung, dass man digitalen Bedrohungen nur dann erfolgreich begegnet, wenn man auch privat eine Leidenschaft für das Thema empfindet. Wir haben schon als Jugendliche unsere Computer auseinandergebaut oder Sicherheitslücken in der Software identifiziert", so Gerrit Aufderheide.

Das Team verfügt über umfangreiche Erfahrung beim Schutz von Unternehmen vor den sich ständig weiterentwickelnden Cyber Bedrohungen. Mit ihren Wurzeln in der Hackerszene bringen sie eine ganzheitliche Perspektive und einen innovativen Ansatz mit, der sie im Markt von anderen Beratern unterscheidet.

Neben der Fähigkeit, wie Angreifer denken zu können, bietet die Verwurzelung in der Hackerszene weitere Vorteile: "Beim ein oder anderen Shitstorm oder sogar konkreten Sicherheitsvorfall können wir zum Beispiel auf langjährige Kontakte in der Szene zurückgreifen und unterstützend vermitteln", so Roland Ehlies.

Das neue Cyber Security Team ergänzt das Serviceangebot der internationalen Information Security Beratungseinheit von BearingPoint unter anderem mit folgenden Themengebieten:

· Sicherheitsstrategie, Governance und Compliance

· Risikobewertung und -management

· Cyber Resilienzkonzepte und Reaktion auf akute Sicherheitsvorfälle

· Sicherheitskonzepte und Architekturen in hybriden Infrastrukturen (on-premise und cloud)

· Pentesting für Software und Hardware

Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint: "Ich freue mich sehr über die Verstärkung unseres Cyber Security Angebots. Mit Gerrit Aufderheide, Roland Ehlies und Team haben wir weitere, bewährte Spitzenkompetenz für unsere internationalen Aktivitäten an Bord geholt. Sie werden unseren Kunden noch robustere, innovativere und individuellere Cyber Security Lösungen im Rahmen von Transformationsprojekten, einer Neustrukturierung der Systemsicherheit oder bei ganz konkreten Sicherheitsanforderungen bieten."

