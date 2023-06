Bundesagentur für Arbeit (BA)

Deutscher Digitaltag: BA fördert digitale Teilhabe durch Ausbau ihrer eService-Angebote // BA-Presseinfo Nr. 27

Neue Funktionen in der Kunden-App, optimierte Online-Terminvereinbarung, eService-Angebote für Rehabilitanden: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erweitert ihre Online- Angebote und trägt zur digitalen und gesellschaftlichen Teilhabe für Bürgerinnen und Bürger bei.

Die Corona-Pandemie hat den Digitalisierungsschub in der IT der BA weiter vorangetrieben: Innerhalb kürzester Zeit wurden Apps für Kurzarbeitergeld und Chatbots entwickelt, damit Kundinnen und Kunden mit der Arbeitsagentur kommunizieren können. Die BA modernisiert seit Jahren ihr Online-Portal und stellt aktuelle Informationen, Anträge und Selbsterkundungstools online.

Die neuen digitalen Anwendungen unterstützen in immer mehr Bereichen des Alltags. Die Kontaktaufnahme zur Agentur für Arbeit und zum Jobcenter ist noch schneller und oftmals schon rund um die Uhr möglich.

"BA-mobil" - die beliebte Kunden-App bekommt neue Funktionen

Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der BA: "Der Digitaltag macht auch darauf aufmerksam, dass mehr digitale Verwaltungsdienstleistungen einen Beitrag zur digitalen Teilhabe leisten können. Die BA hat sich hier bereits vor Jahren auf den Weg gemacht, zum Beispiel mit der App BA-mobil. Sie ist mit knapp einer Million Nutzerinnen und Nutzer inzwischen einer unserer beliebtesten eServices. Sie - ebenso wie viele weitere Online-Angebote, zum Beispiel Chatbots oder Videokommunikation - haben wir zusätzlich zum Vorgaben-Katalog des Online-Zugangsgesetzes der Bundesregierung entwickelt und setzen sie erfolgreich ein. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden einen einfachen wie innovativen Zugang zu unseren Angeboten ermöglichen. Zugleich bietet die Digitalisierung auch für uns als Arbeitgeberin angesichts der Demografie eine Chance, unsere Dienstleistungen künftig mit weniger Personal in gleicher oder noch besserer Qualität anzubieten. Unser Ziel ist es, innerhalb der kommenden zehn Jahre zu einer der modernsten öffentlichen Dienstleisterinnen Europas zu werden."

Ende Juni wird die App BA-mobil um eine weitere Funktion optimiert, die sich Kundinnen und Kunden gewünscht haben. Über die neue Upload-Funktion lassen sich bequem Bewerbungsunterlagen oder Dokumente für den Arbeitslosengeld-Antrag hochladen. Die Funktionen der App und die Vorteile und die Vorteile im Detail finden Sie unter: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld/app-ba-mobil

OTV: der digitale Weg zur Online-Terminvereinbarung

Die BA bietet Kundinnen und Kunden aller Agenturen für Arbeit die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Online-Arbeitssuchendmeldung einen Termin für ein Erstgespräch (persönlich oder als Videoberatung) zu buchen. Seit dem 1. Januar 2022 ist zudem im Rahmen der Online-Arbeitslosmeldung die Online-Buchung eines Termins für ein Beratungsgespräch möglich. Viele Agenturen bieten außerdem die Möglichkeit, bei weiteren Fragen rund um das Arbeitslosengeld, Weiterbildungsmöglichkeiten und die Studien- sowie Ausbildungsberatung online einen Termin für ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Auch bieten Jobcenter seit Juli 2021 ihren Kundinnen und Kunden die Option an, über die OTV einen Termin auf digitalem Weg zu buchen.

Online-Angebote für Rehabilitanden werden erweitert

Die berufliche Rehabilitation der BA hilft Menschen mit gesundheitlichen Problemen in unterschiedlichen Situationen weiter. Kundinnen und Kunden, die z.B. durch einen Unfall, eine Behinderung oder eine Erkrankung gesundheitlich beeinträchtigt sind, haben es häufig schwerer, ins Berufsleben einzusteigen, eine Arbeit zu finden oder zu behalten. Von der Einführung einer neuen digitalen Antragsstrecke profitieren sowohl Kundinnen und Kunden als auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Betreuerinnen und Betreuer sowie Bildungsträger im Bereich der beruflichen Rehabilitation. Bisher konnten Angaben zur beruflichen Rehabilitation ausschließlich in Papierform eingereicht werden. Nun können die Daten bequem von Zuhause aus in elektronischer Form übermittelt werden. Mit der Nutzung dieser Funktion entfallen der Ausdruck und der postalische Versand der Antragsunterlagen. Weitere Informationen zum Antrag berufliche Rehabilitation finden Sie unter Berufliche Rehabilitation | Bundesagentur für Arbeit (arbeitsagentur.de)

Deutscher Digitaltag

Trägerin des Digitaltags ist die Initiative "Digital für alle", in der 28 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand versammelt sind. Ziel ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Der Aktionstag bietet eine Plattform, um verschiedenste Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten, Chancen und Herausforderungen zu diskutieren und einen breiten gesellschaftlichen Dialog anzustoßen. Informationen und Hintergründe zur Initiative "Digital für alle" sowie zum Digitaltag gibt es unter: https://digitaltag.eu/

