Caritas international

Katastrophen in Libyen und Marokko

Caritas stellt 50.000 Euro für Soforthilfen im Atlasgebirge bereit

Freiburg (ots)

In der Erdbeben-Region in Marokko werden über lokale Partner-Organisationen Lebensmittel, Hygieneartikel und Zelte verteilt. Hilfen in Libyen laufen über das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Offizielles Hilfsersuchen Marokkos spielt für die Arbeit der Caritas keine Rolle.

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stellt für die Opfer des Erdbebens in Marokko 50.000 Euro an Soforthilfen bereit. Neben Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Decken und Kleidung werden auch Trinkwasseraufbereitungsanlagen und Notstromgeneratoren an Dörfer verteilt, die nach wie vor vom öffentlichen Stromnetz getrennt sind. Da es nachts kalt wird, ist auch der Bedarf an Zelten sehr hoch. Die Hilfsmaßnahmen werden über den Orden der Franziskaner aus Marrakesch durchgeführt. Ziel ist es, vor allem ärmere Bergdörfer zu versorgen, in denen bislang noch keine oder kaum Hilfe angekommen ist. Weitere Hilfsmaßnahmen über lokale Caritasorganisationen, die schon jetzt vor Ort helfen, sind in Planung.

Die Hilfsangebote von Caritas international sind nicht davon betroffen, dass das Königreich Marokko kein offizielles Hilfsersuchen an Deutschland gestellt hat. Grund hierfür ist, dass Caritas international weltweit die Hilfen über lokale Partnerorganisationen koordiniert. Diese sind vor Ort bereits registriert, kennen die örtlichen Gegebenheiten und sprechen zudem die Sprache der Menschen in Not. Falls möglich werden die Hilfsgüter wie Zelte, Nahrungsmittel oder Stromgeneratoren auf lokalen Märkten gekauft. So sind die überlebenswichtigen Dinge schnell vor Ort, außerdem werden dadurch die lokalen Märkte gestärkt.

In Libyen wird Caritas international nach den Überschwemmungen über Partnerorganisationen aus dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe vertreten sein. Seit 2001 rufen das Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Diakonie Katastrophenhilfe, UNICEF Deutschland und Caritas international im Falle großer Katastrophen als gemeinsam zu Spenden auf. Alle Spenden, die beim Aktionsbündnis eingehen, werden auf die vier Mitgliedsorganisationen verteilt. In Ausnahmefällen wird davon jedoch abgewichen. Dies geschieht dann, wenn eine Organisation nicht im Katastrophengebiet selbst oder über Partnerorganisationen aktiv sein und Hilfe leisten kann. In solchen Fällen werden die eingehenden Spenden nur auf die tätigen Mitgliedsorganisationen verteilt. In Libyen sind dies das DRK und Unicef.

Caritas international bittet unter den Stichworten

"CY01532 Erdbeben Marokko" und "CY01540 Überschwemmungen Libyen" um Spenden:

Caritas international, Freiburg

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

BIC: BFSWDE33KRL

Online unter: www.caritas-international.de

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.

Original-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell