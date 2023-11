CARE Deutschland e.V.

CARE würdigt Hebammen aus aller Welt mit Fotoausstellung - Eröffnung am 15. November in Berlin

Diyana Joki, Hebamme aus dem irakischen Sindschar bei der Eröffnung vor Ort

Eine sichere Geburt ist ein Menschenrecht, aber keine Selbstverständlichkeit. Durchschnittlich sterben jeden Tag weltweit über 800 Frauen aufgrund von Komplikationen vor oder während der Geburt. Ein essenzieller Bestandteil für eine sichere Geburt sind Hebammen, die aber längst nicht für alle Frauen da sein können. Um Geburtshelferinnen in aller Welt zu würdigen und aufzuzeigen, unter welch herausfordernden Umständen sie ihre Arbeit leisten, widmet die Hilfsorganisation CARE sechs Hebammen eine Fotoausstellung. Mitder großzügigenUnterstützung der deutschen Postcode Lotterie wird am 15. November in der "Alten Münze" in Berlin "Im Einsatz für das Leben - Hebammen weltweit" erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

"Wenn Frauen in den Wehen liegen, fühlen sie sich besser, wenn jemand da ist, der ihre Sprache spricht und sie versteht. Nach allem, was sie durchgemacht haben, sollen sie sich wenigstens während der Geburt sicher fühlen. Deswegen bin ich Hebamme geworden", sagt die jesidische Hebamme Diyana aus dem Sindschar im Irak auf die Frage, was sie motiviert. Ihre Aufgabe ist nicht immer einfach: der Arbeitsplatz ist schlecht ausgestattet, die Verantwortung groß und die Sicherheitslage immer noch schwierig.

Sechs Frauen, sechs Länder, sechs Orte, an denen Leben beginnt: Neben Diyana Joki aus dem Irak porträtierten lokale Fotograf:innen fünf weitere Hebammen in Uganda, Ukraine, Kambodscha, Côte d'Ivoire und Deutschland. Jede der sechs Frauen hat ihre eigene, persönliche Geschichte. Was die Frauen jedoch eint, ist ihre Liebe zum Beruf und ihre Motivation, Mütter und Kinder bei der Geburt zu unterstützen.

Am 15. November feiert die Fotoausstellung in der Alten Münze in Berlin, um 17 Uhr ihren Auftakt. Von den porträtieren Hebammen, wird nicht nur Diyana Joki aus dem Irak vor Ort sein, sondern auch die deutsche Hebamme, Autorin und Podcasterin Kareen Dannhauer sowie die Schauspielerin Judith Hoersch, bekannt aus der ZDF-Serie "Lena Lorenz", die gemeinsam mit CARE in Uganda war. Moderiert wird die Veranstaltung von der Journalistin Teresa Bücker.

Falls Sie Interesse haben, über die Veranstaltung zu berichten, bitten wir Sie um eine Anmeldung unter veranstaltungen@care.de . Im kommenden Jahr wird die Ausstellung dann durch weitere Orte in Deutschland touren.

Bild- und Videomaterial zur Ausstellung sind unter diesem Link kostenfrei zur Berichterstattung mit Sperrfrist 15.11 freigegeben. Bitte achten Sie bei Verwendung des Materials auf die Nennung der Quelle: "Name der Fotografin/ CARE.de."

