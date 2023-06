Presse- und Informationszentrum Marine

Tag der Bundeswehr 2023 in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, den 17. Juni 2023, wird bereits zum achten Mal in Folge der "Tag der Bundeswehr" an zehn Standorten bundesweit von 10 Uhr bis 18 Uhr ein buntes Programm mit Informationen, Gesprächen und Präsentationen bieten. In diesem Jahr lädt Wilhelmshaven als einziger Marinestandort dazu ein.

Die Besucher und Besucherinnen können am größten Standort der Bundeswehr neben der Deutschen Marine auch das Heer und die Luftwaffe live erleben.

Die Einsatzflottille 2 präsentiert sich mit zwei ihrer Schiffe und damit den größten Exponaten, die es an diesem Tag zu bestaunen gibt. Die Fregatte "Rheinland-Pfalz" der Klasse F125 und die Fregatte "Hessen" der Klasse F124 laden zu einem Open Ship ein.

Die Fähigkeiten der Bordeinsatzkompanie des Seebataillons der Marine lassen sich hautnah in Aktion erleben, wenn diese sich beim Fast Roping aus einem fliegenden Hubschrauber auf eine Fregatte abseilen. Die Minentaucher führen Flachwassersprünge vor und werden anschließend mit einem Search and Rescue-Hubschrauber (SAR) aus dem Wasser heraus wieder aufgenommen.

Abgerundet wird das Programm der Bundeswehr durch Fahrzeuge des Heeres und der Luftwaffe. Ein Kampfpanzer Leopard 2A7V, die Panzerhaubitze 2000 sowie das Flugabwehrraketen-System Patriot können besichtigt werden. Auch im Cockpit eines Tornado-Kampfflugzeuges und eines CH-53 Transporthubschraubers kann am "Tag der Bundeswehr" in Wilhelmshaven Platz genommen werden. An diesem Tag wird der A400M, eines der neuesten Flugzeuge der Bundeswehr, den Stützpunkt überfliegen.

Nicht nur die Bundeswehr stellt sich an diesem Tag vor. Unter dem Motto "Retter in Grün" geben Sanitäter und die Feuerwehr der Bundeswehr, aber auch zivile Rettungskräfte Einblicke in der Rettung und Versorgung von Verletzten. Kinder können in einer eigens eingerichteten Teddyklinik ihre verletzten Stofftiere und Puppen zur Behandlung abgeben.

Wer den größten Standort der Bundeswehr besucht, lernt die Vielfalt der ganzen Bundeswehr kennen und hat die Möglichkeit, mit Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch zu kommen.

Für ein buntes Kinderprogramm und das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt.

Und noch mehr hat der "Tag der Bundeswehr" in Wilhelmshaven zu bieten:

Wer mindestens 17 Jahre alt ist und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, kann allerdings noch mehr erleben! Die jungen Erwachsenen können sich für eine Teilnahme am Talent Scout bewerben und haben die Chance, exklusive Einblicke zu bekommen, die sonst kein Besucher des Tages bekommt. In Kleingruppen werden die Interessierten über das Veranstaltungs-gelände von Soldaten begleitet und haben unter anderem die Chance mit einem Speedboot zu fahren, Feuer zu löschen und ein echtes Kriegsschiff von innen zu sehen. Die Nachfrage für dieses kostenlose Highlight ist groß. Wenige Plätze für den Vormittag sind allerdings noch zu vergeben.

Die Anmeldung für dieses Event erfolgt über die Karrierekaserne, über folgenden Link:

https://www.karrierekaserne.de/events/kalender/talent-scout-wilhelmshaven/2023-06-17

Weitere Informationen, zum "Tag der Bundeswehr", finden sie unter der Eventseite https://www.bundeswehr.de/de/aktuelles/veranstaltungen-bundeswehr/tdbw-tag-der-bundeswehr-5519914

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Pressetermin "Tag der Bundeswehr 2023 in Wilhelmshaven" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Einlass für Medienvertretende: 09.00 Uhr/ 11.45 Uhr/ 13.30 Uhr/ 15.30 Uhr

Abholung erfolgt an der Hauptwache, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384 Wilhelmshaven.

Die Medienvertretenden bekommen bei der Abholung einen Presseausweis für den Aufenthalt auf dem Veranstaltungsgelände. Eine Abholung außerhalb der angegebenen Zeiten ist daher nicht möglich.

Termin: Samstag, den 17. Juni 2023, Einlass für Besucher ab 9.30 Uhr

Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden, Am Altheppenser Seedeich, 26384 Wilhelmshaven

Programm:

09.30 Uhr Einlass der Besucher

10.00 Uhr Eröffnung

10.10 Uhr Schlepperballett

10.30 Uhr Dynamische Vorführung Seebataillon

11.00 Uhr Ansprache Bundesminister der Verteidigung

11.15 Uhr Marinemusikkorps WHV

12.00 Uhr Shantychor Blaue Jungs

12.30 Uhr Freifallsprünge

12.45 Uhr Drohnenflüge

13.15 Uhr Ansprache Parlamentarische Staatssekretärin Möller

13.30 Uhr Fries N Rock

14.15 Uhr Interview Spitzensportler der Bw mit anschl. Autogrammstunde

14.25 Uhr Überflug A400M

14.30 Uhr Schlepperballett

14.45 Uhr Showband Rastede

15.15 Uhr Drohnenflüge

15.45 Uhr Northern Squad "Coastal Hammer"

16.15 Uhr Freifallsprünge

16.30 Uhr Dynamische Vorführung Seebataillon

17.15 Uhr Schlepperballett

17.30 Uhr Stopp für Einlass

17.45 Uhr Abmoderation

18.00 Uhr Veranstaltungsende

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 15. Juni 2023 15 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren. Bitte gewünschte Einlasszeit bei der Akkreditierung nennen.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

