Bundespräsident besucht die Deutsche Marine in Eckernförde

Eckernförde

Am Dienstag, den 13. Juni 2023 um 17 Uhr, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Deutsche Marine in Eckernförde besuchen. Geplant ist unter anderem die Mitfahrt auf einem Uboot des 1. Ubootgeschwaders. Des Weiteren werden das Seebataillon und das Kommando Spezialkräfte der Marine dem Bundespräsidenten ihre Fähigkeiten in Form von dynamischen Vorführungen präsentieren.

Im Rahmen des Formats "Ortszeit Deutschland" verlegt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier regelmäßig seinen Amtssitz für drei Tage an verschiedene Orte in Deutschland, um mit Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen und einen unmittelbaren Eindruck von den Meinungen, Sorgen und Wünschen der Menschen in der Region zu erhalten. Vom 13. Juni bis 15. Juni 2023 wird der Bundespräsident die Hafenstadt Eckernförde in Schleswig-Holstein besuchen.

Hinweise für die Presse

Medienvertreter sind zum Pressetermin "Bundespräsident besucht die Deutsche Marine in Eckernförde" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten. Für die Barkassenfahrt wird festes Schuhwerk und ggf. Regenbekleidung empfohlen.

Termin: Dienstag, den 13. Juni 2023. Eintreffen bis spätestens 14.30 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Eckernförde

Am Ort 6, in 24340 Eckernförde (Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Programm:

15:00 Uhr Ankunft Pressevertreter an Treffpunkt (Begrüßung, Vorstellung Ablauf, Kontrolle durch Feldjäger/BKA)

15:55 Uhr Abfahrt Bus zum Hafen Marinestützpunkt

16:00 Uhr An Bord gehen Pressevertreter/-innen

16:15 Uhr Ablegen Barkasse im Marinestützpunkt und verlegen zum Stadthafen

17:00 Uhr Bundespräsident steigt im Stadthafen auf Boot des Seebataillon ein

anschl. "Programm auf See"

ca. 19:45 Ausschiffen Pressevertreter/-innen im Marinestützpunkt und Transport

per Bus zurück zum Treffpunkt

anschl. Ende Besuchsprogramm

Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 8. Juni 2023, 12 Uhr, beim Bundespräsidialamt über die E-Mail akkreditierung@bpra.bund.de zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.

