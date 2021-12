SAT.1

Wolff-Christoph Fuss: "Nagelsmann einer der ganz großen Gewinner dieser Hinrunde"

FC Bayern - VfL Wolfsburg am Freitag, 17. Dezember, live in SAT.1

Unterföhring (ots)

Der Meister bittet zum letzten Tanz des Jahres. Der FC Bayern München empfängt am 17. Bundesliga-Spieltag den VfL Wolfsburg. SAT.1 überträgt die Partie am Freitag, 17. Dezember, live und exklusiv im Free-TV. Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Fieldreporter Matthias Killing berichten ab 19:00 Uhr aus der Münchner Allianz Arena. Europameister Stefan Kuntz ist als "ran"-Experte im Einsatz. Die einstündige "ran Late Night" mit Max Zielke, Christian Düren und Ex-Bayernspieler Markus Babbel schließt ab 23:00 Uhr den großen Fußballabend in SAT.1 ab, der auch komplett in UHD verfügbar ist.

"Einer der ganz großen Gewinner dieser Hinrunde ist für mich Julian Nagelsmann", erklärt Wolff-Christoph Fuss. "Im Sommer übernommen, hat er die Mannschaft taktisch behutsam nach seinen Vorstellungen umgebaut. Auch dank ihm ist Leroy Sané jetzt der Spieler, den die Bayern eigentlich schon zur vergangenen Saison verpflichtet haben wollten."

Für den "ran"-Kommentator deutet auch in dieser Saison alles auf einen erneuten Alleingang der Münchner hin. "Um die Liga nochmal ernsthaft mit Spannung im Titelrennen zu versorgen, braucht es Spiele mit Ausrutscher-Potenzial", sagt Fuss. "Theoretisch könnte die Partie gegen den VfL Wolfsburg so eine sein. Der hat allerdings selbst in guten Zeiten noch nie in München gewonnen. Und eine gute Zeit hat der VfL im Moment wahrhaftig nicht. Die Frage also lautet: Taugt dieses Spiel zum Gamechanger für die Wölfe oder gibt es möglicherweise hier gar eine richtige Abreibung?"

"ran SAT.1 Bundesliga" FC Bayern München - VfL Wolfsburg am Freitag, 17. Dezember, ab 19:00 Uhr live in SAT.1.

