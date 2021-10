Unternehmensgruppe ALDI Nord

Verschiebung ALDI Nord Kollektionsverkauf in Essen und Hannover

Essen (ots)

Die geplanten Verkaufstermine der Fashion-Kollektion von ALDI Nord in Essen am 12.10. und in Hannover am 15.10. müssen leider verschoben werden. Hintergrund sind Lieferverzögerungen einzelner Kollektionsteile bedingt durch die anhaltende Corona-Situation.

Aktuell wird geprüft, wann die Verkaufsaktionen in Essen und Hannover nachgeholt werden können. Stand heute finden die weiteren Verkaufstermine in Hamburg (19.10.), Berlin (22.10.) und Leipzig (26.10.) wie geplant statt.

Kunden werden auf den digitalen Kommunikationskanälen von ALDI Nord über die Verschiebung der Verkaufsaktionen in Essen und Hannover informiert. Die neuen Verkaufstermine für die beiden Städte werden schnellstmöglich bekanntgegeben.

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Webseite: aldi-nord.de/aldioriginal

Original-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuell