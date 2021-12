SAT.1

Tierisch schöner Jahresstart: SAT.1 feiert die Free-TV-Premiere von "Der König der Löwen" mit dem großen Familien-Film-Fest an Neujahr

Unterföhring (ots)

16. Dezember 2021. Mit der ganzen Familie ins neue Jahr: SAT.1 bezaubert am 1. Januar 2022 mit acht Blockbustern am großen Familien-Film-Fest. Von "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" über "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson bis hin zu "Aladdin" mit Will Smith als Dschinni ist für jeden etwas dabei. Das große Highlight der Sonderprogrammierung an Neujahr ist die Free-TV-Premiere von "Der König der Löwen" um 20:15 Uhr. In der Neuverfilmung aus dem Jahr 2019 wird der künftige König der afrikanischen Savanne geboren. Simba vergöttert seinen Vater König Mufasa und nimmt sein königliches Schicksal an. Doch nicht jeder im Königreich feiert die Ankunft des neuen Jungen. Scar - Mufasas Bruder und früherer Thronfolger - hat seine ganz eigenen Pläne ...

SAT.1 wird den Blockbuster "Der König der Löwen" erstmalig in Audiodeskription ausstrahlen. Der Stream wird über den red Button auf HbbTV und über https://www.sat1.de/barrierefrei synchron zum Free-TV abrufbar sein.

Das große SAT.1 Familien-Film-Fest am 1.1.2022 im Überblick:

05:35 Uhr - "Chaos im Netz"

07:45 Uhr - "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando"

09:40 Uhr - "Pirates of the Caribbean - Salazars Rache"

12:10 Uhr - "Die Schöne und das Biest"

14:45 Uhr - "Mary Poppins' Rückkehr"

17:25 Uhr - "Aladdin"

20:15 Uhr - "Der König der Löwen" (Free-TV-Premiere)

22:40 Uhr - "Dumbo"

