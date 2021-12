SAT.1

Eine starke Frau für starke Frauen: Birgit Schrowange macht gleich drei neue Programme für SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"Jetzt!" ist ihre beste Zeit. Birgit Schrowange macht das Jahr 2022 mit drei neuen Sendungen in SAT.1 zu ihrem Jahr. In der Reihe "Birgits starke Frauen" porträtiert sie im Frühjahr 2022 bekannte und auch unbekannte Frauen mit besonderen Lebensgeschichten. In der Reportage-Reihe "Wir werden mehr" erzählt sie ebenfalls im Frühjahr Familien-Geschichten. Dabei gilt immer: Die Familie wird größer: Man zieht in einem Mehrgenerationenhaus zusammen, ein Kind wird geboren, ein Flüchtling aufgenommen oder die Freundin eines Kindes zieht ein. Im Sommer 2022 zeigt SAT.1 eine dritte Reportage-Reihe mit Birgit Schrowange.

Birgit Schrowange: "'Jetzt ist meine beste Zeit!' ist seit Jahren mein gelebtes Motto. 2020 und 2021 waren die beste Zeit, um eine Pause zu machen, durchzuatmen und mich auf mich und meine Lieben zu konzentrieren. Jetzt ist die beste Zeit, um wieder in das Abenteuer Fernsehen einzutauchen. Ich freue mich auf meine neuen Projekte in SAT.1!"

Juliane Eßling, SAT.1-Chefredakteurin: "Birgit Schrowange ist immer mutig, ehrlich und direkt. In SAT.1 trifft sie in ihren Reportage-Reihen auf Menschen, die ihre Träume angehen und leben wollen - ähnlich wie Birgit Schrowange es gemacht hat. Und macht. Ich freue mich auf eine besondere Zusammenarbeit."

Daniel Rosemann, SAT.1-Senderchef: "Es gibt kaum eine glaubwürdigere Botschafterin im deutschen TV, um erwachsene und selbstbewusste Frauen anzusprechen, als Birgit Schrowange. Deswegen passt sie perfekt zum neuen SAT.1. Herzlich Willkommen in der SAT.1-Familie, liebe Birgit."

Hintergrund

"Birgits starke Frauen"

Birgit Schrowange porträtiert besondere Frauen: bekannte Frauen, die mit Willenskraft und Durchsetzungsvermögen zum Ziel kommen. Aber auch unbekannte Frauen, die für sich, für ihre Familien, für andere tagtäglich ihr Leben meistern. Diese Reihe wird von south & browse produziert.

"Wir werden mehr"

Wenn zwei Familien zu einem Patchwork-Haushalt verschmelzen, wenn drei Generationen unter einem Dach zusammenziehen, wenn mit der Adoption endlich der Kinderwunsch erfüllt wird oder wenn die Gastfamilie einem Geflüchteten ein neues Zuhause bietet, dann stehen enorme Veränderungen an. Birgit Schrowange begleitet Menschen, die Zuwachs bekommen in den aufregenden Lebenssituationen, in denen es für sie heißt: "Wir werden mehr".

Diese Reportage-Reihe wird von Constantin Entertainment produziert.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell