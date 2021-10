SAT.1

Erfolgreich angerichtet. Die SAT.1-Kochshow "The Taste" geht 2022 in die 10. Staffel

Spitzenwerte zum Halbfinale

Unterföhring (ots)

Vorfreude! "The Taste" wird auch im nächsten Jahr in SAT.1 wieder löffelweise Gaumenschmaus präsentieren - zum zehnten Mal: 2022 geht die SAT.1-Kochshow in die 10. Staffel und feiert ihr rundes Jubiläum. Interessierte Hobby- und Profiköch:innen können sich jetzt schon bewerben: https://www.sat1.de/tv/the-taste/bewirb-dich.

Geschmacksexplosion: Das Halbfinale von "The Taste" brilliert am Mittwochabend mit 10,9 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Insgesamt sahen 3,77 Mio. Zuschauer:innen (Nettoreichweite Z. ab 3 J.), mit welchen Ideen Coaches und Kandidat:innen das Thema "Liebe ... zum Produkt" von Gastjuror Martin Klein auf kleinen Löffeln umsetzen und um die Plätze im Finale kämpfen.

Dies sind die Finalist:innen und ihre Teams am 27. Oktober 2021:

Team Alexander Herrmann (Gelb): Katrin (23, bei Wiesbaden)

Team Alex Kumptner (Grün): Hanna (29, Berlin), Maximilian (34, Konstanz)

Team Tim Raue (Rot): Christopher (29, Zürich), Paula (22, Wien), Tim (31, Oberhausen), Janni (22, bei Nürnberg)

Team Frank Rosin (Blau): ohne Kandidat:innen

"The Taste": das Finale am Mittwoch, 27. Oktober 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

