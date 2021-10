SAT.1

Für die neue SAT.1-Reportage-Reihe "Die Herzblut-Aufgabe" machen Faisal Kawusi, Patrick Lindner, Jenny Elvers, Jorge González und Wayne Carpendale ein Pflege-Praktikum im Krankenhaus

6:00 Uhr morgens auf der Geriatrie (Altersmedizin): Faisal Kawusi meldet sich zum Dienst bei seiner Mentorin Luise, Pflegekraft seit über 30 Jahren, die sich über tatkräftige Unterstützung freut: "Großer, kräftiger Mann, der kann mit anpacken." Körperpflege steht als Erstes auf dem Dienstplan: Eine ältere Dame braucht Hilfe beim Zähneputzen. "Ich kann das gern übernehmen", bietet Faisal an und legt mit kreisenden Bewegungen direkt los, als hätte er nie etwas anderes getan. Luise ist beeindruckt. "Das hat er fantastisch hingekriegt. Da haben selbst von uns einige Kolleginnen wahrscheinlich noch Berührungsängste."

Ab Montag tritt der Comedy-Star Faisal Kawusi gemeinsam mit Jenny Elvers, Patrick Lindner, Wayne Carpendale und Jorge González ein Pflege-Praktikum im Helios Klinikum Berlin-Buch an. In der fünfteiligen SAT.1-Reportage-Reihe "Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege" (18.10., 20:15 Uhr, SAT.1) erleben sie hautnah den Pflegealltag "auf Station".

"Ich habe wahnsinnig großen Respekt davor, wenn jemand in diesem Beruf arbeitet", sagt Patrick Lindner. Auch der Sänger bekommt auf der HNO-Station keine Schonfrist. Seine Mentorin Nadja (24) arbeitet seit vier Jahren als Gesundheits- und Krankenpflegerin und wünscht sich, "dass die Leute da draußen erkennen, wie verantwortungsvoll und facettenreich dieser Beruf ist." Wie alle Promis hat Patrick vorher einen Pflegekurs absolviert, die Prüfung bestanden, und Nadja überlässt ihm bereits bei den ersten Patient:innen das Messen des Blutdrucks oder der Sauerstoffsättigung.

Moderator und Schauspieler Wayne Carpendale darf unterdessen auf der Unfall-Chirurgie schon in den ersten Tagen selbst Drainagen (OP-Schläuche) ziehen, Model und Choreograph Jorge González assistiert bei der Blutabnahme am Kopf eines Säuglings, und Schauspielerin Jenny Elvers stellt nach den ersten Praktikumserfahrungen auf der Geburtsstation noch einmal klar: "Ich habe in Serien schon so oft Krankenschwestern gespielt, aber das hat mit der Realität null, wirklich null zu tun!"

Auf diesen Stationen machen die Promis Dienst:

Wayne Carpendale: Unfall-Chirurgie

Jenny Elvers: Geburtshilfe / Frühchen

Jorge González: Pädiatrie

Faisal Kawusi: Geriatrie / Onkologie

Patrick Lindner: HNO / Adipositas

Lilly Becker (ab Folge 3): Geriatrie

"Die Herzblut-Aufgabe" ist eine Produktion der Rainer Laux Productions in Zusammenarbeit mit Endemol Shine Germany im Auftrag von SAT.1. Das Original-Format kommt aus Belgien und lief dort 2020 unter dem Titel "Een echte Job". Gedreht wurde im Frühsommer vier Wochen lang im Helios Klinikum Berlin-Buch. Selbstverständlich wurden alle Prominenten sowie die Drehteams regelmäßig auf das Corona-Virus getestet, und es wurden alle Hygienevorschriften umgesetzt.

"Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege", fünf Folgen, ab 18. Oktober 2021, montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. SAT.1 strahlt die Sendung mit Gehörlosenuntertiteln und Live Audiodeskription aus.

