Der Brüller: In "Die Gegenteilshow" lässt sich Verona Pooth am Freitag in SAT.1 von Frank Rosin anschreien

13. Oktober 2021. Die Welt in SAT.1 steht wieder Kopf: "Die Gegenteilshow" geht am Freitag, 15. Oktober, um 20:15 Uhr in Staffel 2. Zum Staffelauftakt brüllt Frank Rosin Verona Pooth an - nur für das Spiel "Laute Post" versteht sich. Wigald Boning und Simon Pearce stehen als lebendige Kegel für Panagiota Petridou stramm, die versucht, sie mit einer überdimensionalen Kugel umzuwerfen. Und Joey Heindle beantwortet in "Ja ist Nein" Fragen falsch - und macht damit alles richtig! In insgesamt neun Spielrunden treten die sechs Prominenten in Dreierteams gegeneinander an und drehen die Welt in SAT.1 buchstäblich um 180 Grad. Wer behält am Ende die Nase vorn und darf sich über 30.000 Euro für einen wohltätigen Zweck freuen? Und welches Team unterliegt und wird dafür mit einer glibbrigen Schleimdusche bestraft? Moderiert wird "Die Gegenteilshow" von Daniel Boschmann, Produzent ist die i&u Produktion GmbH. "Die Gegenteilshow", 4 Folgen ab Freitag, 15. Oktober 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Hashtag zur Show: #Gegenteilshow Pressekontakt: Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 email: katrin.dietz@seven.one Photo Production & Editing Carolin Klema phone: +49 160 47 98 508 email: carolin.klema@seven.one SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

