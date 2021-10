SAT.1

Ein starkes Zeichen für die Pflege: "Die Herzblut-Aufgabe" startet sehr gut in SAT.1

Unterföhring (ots)

Promis packen im Krankenhaus an und legen den Fokus auf die Pflege - mit sehr guten Quoten: Starke 9,9 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 Jahre) erreicht die erste Folge der neuen Reportage-Reihe "Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege" am Montagabend in SAT.1. Die Zuschauer:innen sahen, wie Wayne Carpendale auf der Unfallchirurgie, Faisal Kawusi auf der Geriatrie, Jorge González auf der Pädiatrie, Jenny Elvers auf der Frühchen-Station und Patrick Lindner auf der HNO ihre ersten Tage als Praktikant:innen erlebten und zum ersten Mal Blutdruck messen oder auch eine Drainage ziehen durften, immer unterstützt von erfahrenem Pflegepersonal.

Der Tagesmarktanteil von SAT.1 lag am Montag bei guten 8,3 Prozent.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 19.10.2021 (vorläufig gewichtet)

Die zweite Folge von "Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege" läuft am kommenden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Pressekontakt:

Sandra Scholz

Communications & PR

News, Sports, Factual & Fiction

phone: +49 (0) 175 / 1815164

email: sandra.scholz@seven.one

Photo Production & Editing

Carolin Klema

phone: +49 160 4798508

email: carolin.klema@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell