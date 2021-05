SAT.1

"Mal schauen, wie die Münze heute drauf ist!" Alles ist möglich in der neuen Vorabend-Show "Rolling - Das Quiz mit der Münze"- ab Montag, 10. Mai 2021, um 18:00 Uhr in SAT.1

"Bist du so ruhig oder tust du nur so?" Mareile Höppner versucht, die Fassung zu bewahren. Ihrem Teampartner Tom (61, Cuxhaven) gelingt das deutlich besser. In der ersten Folge der neuen Quiz-Show "Rolling - Das Quiz mit der Münze" stellen sie sich gemeinsam mit den gegnerischen Teams, bestehend aus Simon Pearce mit Farhoud (36, Köln) und Matze Knop mit Adriana (43, Remscheid), der unberechenbaren "Rolling-Maschine". Ob Gewinn, Steal oder Bankrott - die Paare stellen schnell fest, wie schlagartig sich das Blatt wenden kann. Das weiß auch Moderator Ross Antony: "Mal schauen, wie die Münze heute drauf ist!" Doch am Ende entscheidet nicht nur das Geschick beim Münze-Rollen, sondern auch die richtige Beantwortung der Wissensfragen über Sieg oder Niederlage bei "Rolling - Das Quiz mit der Münze" ab 10. Mai 2021 montags bis freitags um 18:00 Uhr in SAT.1.

So funktioniert "Rolling - Das Quiz mit der Münze":

Drei Teams, bestehend aus je einem/einer Kandidat:in und einem/einer Prominenten, treten gegeneinander an. In 15 Runden versuchen sie, eine Münze in einen der zehn Gewinn- oder Ereignis-Slots der "Rolling-Maschine" zu rollen. Damit können die Paare in jeder Runde Geldsummen in unterschiedlichen Höhen erspielen oder verlieren. Gewinne wandern erst dann in den eigenen Jackpot, wenn eine Wissensfrage richtig beantwortet wurde. Eine zusätzliche Schwierigkeit: Das Board ändert immer wieder seine Slots und somit auch die Gewinnchancen für die Kandidat:innen. Wer am Ende der Runden die höchste Summe auf dem Konto hat, kann im Quiz-Finale mit einem letzten Münzwurf alles gewinnen - oder muss mit leeren Händen nach Hause gehen.

"Rolling - Das Quiz mit der Münze" wird produziert von UFA Show & Factual GmbH und basiert auf dem Konzept der britischen Show "Rolling In It", die von Over the Top Productions entwickelt wurde.

"Rolling - Das Quiz mit der Münze" ab 10. Mai 2021, immer montags bis freitags um 18:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

