SAT.1

"Mit Nagel und Köpfchen" - SAT.1 startet Deutschlands große Kreativ-Challenge am Sonntag, 29. März 2020

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Wer ist das kreativste Heimwerker-Duo Deutschlands? Bei der neuen SAT.1-Show "Mit Nagel und Köpfchen" müssen die acht Kandidatenpaare ab 29. März 2020 nicht nur Kreativität und handwerkliches Geschick, sondern eben auch Köpfchen unter Beweis stellen. In jeder Folge gilt es, zwei Projekte - jeweils ein Möbelstück und ein Raumkonzept - bestmöglich umzusetzen. Die Fachjury mit DIY-Social-Media-Star Jelena Weber, Design-Papst Prof. Wolfgang Laubersheimer und "Dr. Home" Steven Schneider bewertet die Arbeiten. Das schlechteste Team scheidet am Ende jeder Folge aus.

Moderiert wird die große Kreativ-Challenge von Annett Möller. "Diese Sendung ist ein Muss für alle, die Heimwerken und gute Unterhaltung lieben", freut sich die Moderatorin. "Unsere Kandidaten lassen sich auf ein großes Abenteuer ein und kämpfen unter Schweiß und Tränen um den Sieg als Deutschlands bestes Heimwerker-Duo. So mancher muss dabei Fehlschläge in Kauf nehmen, nicht nur wenn beim Hämmern was danebengeht. Es wird gelacht, geweint und hart gearbeitet - mit Witz und ganz viel Herz."

Diese Kandidaten-Duos treten zum Heimwerker-Wettkampf an: Das Ehepaar Tanja (45) und Dieter (49) aus Oberkirch (Baden-Württemberg), die Freunde Rainer (51) und Gerhard (57) aus Ötisheim (Baden-Württemberg) bzw. Rockenhausen (Rheinland-Pfalz), das Paar Jennifer (28) und Dominik (30) aus Hannover, Vater Wolf-Dieter (65) und Sohn Marc (33) aus Moers bzw. Duisburg, das Paar Sara (34) und Daniel (34) aus Köln, die Freundinnen Sylvia (40) und Sarah (24) aus Düsseldorf bzw. Stolberg, Vater Ralf (56) und Tochter Lea (26) aus Neustadt am Rübenberge (Niedersachsen), die Freunde Ralf (50) und Daniel (33) aus Berghausen (Rheinland-Pfalz) bzw. Falkensee (Brandenburg).

"Mit Nagel und Köpfchen" ab Sonntag, 29. März 2020, um 17:45 Uhr in SAT.1 (produziert von der Tower Productions GmbH)

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Factual & Sports Michael Ulich Tel. +49 [89] 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion

Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell