SAT.1

"Schatzi, ich habe zu wenig Teig!" Macht die Quiche Massimo Sinato und Stefanie Hertel mürbe? "Das große Promibacken", Folge zwei am 19. Februar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"Schatzi! Ich habe zu wenig Teig!" Rettung naht: Das Ehepaar Rebecca Mir und Massimo Sinato teilt nicht nur Tisch und Bett, sondern auch Mürbeteig - trotz der Konkurrenz-Situation bei "Das große Promibacken". Für die erste Aufgabe "herzhafte Quiche" steckt Rebecca ihrem Gatten "heimlich" ihre Teigreste zu. Massimo: "Meine Frau hilft immer - Liebe kann so schön sein! Ich habe die Quiche gnadenlos unterschätzt."

Auch Stefanie Hertel kämpft am Mittwoch, 19. Februar 2020, um 20:15 Uhr, mit dem Mürbeteig - er will einfach nicht gelingen und die vorgegebene Zeit läuft gnadenlos ab. Kann sie ebenfalls auf Unterstützung hoffen? Einer für alle, alle für Steffi? Reicht es für die Schlagersängerin, um sich in die nächste Woche zu backen?

Jede Folge besteht aus drei Backherausforderungen: Nach der herzhaften Quiche folgt in der Technischen Prüfung der "Mohnstriezel" (30 cm) sowie eine Motiv-Torte mit märchenhaftem Design. Welcher Promi kann die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bei "Das große Promibacken" überzeugen und gewinnt am Ende den Goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro für einen guten Zweck? Moderiert wird die vierte Staffel von "Das große Promibacken" von Enie van de Meiklokjes.

"Das große Promibacken" digital: Auf www.das-grosse-promibacken.de gibts exklusive Interviews. Die Highlights und Rezepte können die User außerdem auf dem "Das große Backen"-Instagram-Channel @dasgrossebacken sowie der "Das große Backen"-Facebookseite finden. Weitere Hintergrundinformationen findet der Zuschauer zudem im red-button-Portal von SAT.1.

Presselounge: http://presse.sat1.de/Promibacken

ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbH

Kommunikation/PR Factual & Sports Christiane Maske Tel. +49 (89) 9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion:

Clarissa Schreiner Tel. +49 (89) 9507-1191 / Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell