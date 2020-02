SAT.1

Felicitas Woll eine Lügnerin? Barry Atsma ein Lügner? Drehstart für die SAT.1-Mini-Serie "Du sollst nicht lügen"

Unterföhring (ots)

12. Februar 2020. Laura (Felicitas Woll) und Hendrik (Barry Atsma) haben ein Traum-Date: Sie lachen, verstehen sich blendend, tauschen erste Zärtlichkeiten aus. Dann vergewaltigt er sie - behauptet Laura. Alles war einvernehmlich - behauptet Hendrik. Wer sagt die Wahrheit? Und wer lügt? Am 25. Februar starten in Hamburg, Cuxhaven und Umgebung die Dreharbeiten für "Du sollst nicht lügen". Die neue SAT.1-Serie ist eine Adaption von "Liar", einer britisch-amerikanischen Koproduktion von Two Brothers Pictures für ITV und AMC in Zusammenarbeit mit all3media international. Die Serie geht dort nach dem sensationellen Erfolg der ersten Staffel in die Verlängerung.

SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Ich selbst bin ein bekennender Fan von "Liar" und freue mich umso mehr, dass wir für die SAT.1-Adaption zwei großartige Schauspieler gewinnen konnten: Mit der wunderbaren Felicitas Woll in der weiblichen Hauptrolle und Barry Atsma als ihren charismatischen Gegenspieler erzählen wir die Geschichte mit dieser fesselnden Prämisse für den deutschen Markt - und auch unser Zuschauer wird hin- und hergerissen sein und sich die Frage stellen müssen: Wem soll ich glauben?"

Neben Felicitas Woll und Barry Atsma in den Hauptrollen spielen Friederike Becht, Sophie Pfennigstorf und Sönke Möhring. Regie führt Jochen Alexander Freydank. Astrid Ströher und Dirk Morgenstern schrieben die Drehbücher nach den Originaldrehbüchern von Harry und Jack Williams. Produzent ist Mathias Lösel (filmpool fiction), die redaktionelle Verantwortung liegt bei Jana Kaun und Wolfgang Oppenrieder. Lizensiert wird "Liar" von all3Media international.

