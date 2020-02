SAT.1

Kein Livestream? Kein Problem! SAT.1 schnürt das umfangreichste Digital-Paket in der Geschichte von "Big Brother"

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots)

So digital wie nie! Zur "Big Brother"-Jubiläumsstaffel ab heute, 10. Februar 2020, um 20:15 Uhr, versorgt SAT.1 die "Big Brother"-Fans auf allen digitalen Kanälen rund um die Uhr mit exklusiven Zusatz-Inhalten und allen Informationen zur Show. Ob Bewohner-Bewertung, Podcast, Recap- oder Game-Show - mit dem umfangreichsten Digital-Paket in der Geschichte von "Big Brother" bietet SAT.1 den Zuschauern mehr Interaktionsmöglichkeiten und exklusive Einblicke als je zuvor:

SAT.1-App: Der Bewohner-Wert, alle Folgen, Highlights, aktuelle News und exklusive Previews finden die User in der SAT.1-App. Sie bietet allen Usern die volle Ladung "Big Brother". Zum ersten Mal überhaupt wird die App mit der Bewohner-Bewertung zum festen Bestandteil der Sendung. Einmal täglich haben die Zuschauer die Möglichkeit, alle 14 Bewohner zu bewerten und damit direkt Einfluss auf die Show zu nehmen. Ein Relaunch der SAT.1-App für IOS- und Android-Geräte ist ab sofort kostenlos zum Download verfügbar. Instagram und Facebook: Auf den "Big Brother"-Accounts bietet SAT.1 den Fans mit interaktive und exklusive Inhalte. Was denken die Zuschauer über die Show und die Bewohner? In der Recap-Show auf IGTV spricht Aaron Troschke außerdem immer sonntags über die "Big Brother"-Woche und teilt sein Insiderwissen mit den Zuschauern. Podcast: 14 Menschen, 100 Tage permanente Überwachung - und ein Podcast. Zweimal pro Woche bringt SAT.1 die "Big Brother"-Fans ganz nah ans Geschehen und lässt die Bewohner selbst über ihren Alltag bei "Big Brother" sprechen. Was waren ihre Highlights der Woche? Was sagen sie zur Nominierung oder zum Exit? Und wie würden sie sich selbst bewerten, wenn sie der Zuschauer wären? Diese und viele weitere spannende Fragen kann "Big Brother - der Podcast" dank direktem Draht zu den Bewohnern beantworten. "Big Brother - Der Podcast" ab 19. Februar immer mittwochs und freitags ab 20:00 Uhr bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall wo es Podcasts gibt. Quipp: Check The People - Big Brother Special. Hier ist Menschenkenntnis gefragt! Bei "Check The People - Big Brother Special" können die Spieler in der Quipp-App beweisen, ob sie die "Big Brother"-Bewohner richtig einschätzen oder sich von Vorurteilen und vorschneller Bewertung blenden lassen. Mit verschiedensten Fragen durchleuchtet die Game-Show täglich einen der 14 Bewohner. Bestätigen sich die Vorurteile oder täuscht der erste Eindruck? "Check The People" ist Bestandteil der bekannten Quipp-App und für IOS- und Android-Geräte kostenlos zum Download verfügbar. "Check The People - Big Brother Special", Montag, 10. Februar 2020, um 20:30 Uhr und danach täglich um 19:30 Uhr in der Quipp-App. HbbTV: Der große Bruder auf Knopfdruck: Über den red button auf der Fernbedienung erfahren die Zuschauer mehr zu den Bewohnern und können alle Highlights ganz einfach während der Sendung im red button Portal von SAT.1 abrufen. www.bigbrother.de: Exklusive Zusatzinhalte und alle Infos rund um "Big Brother". "Big Brother", die bekannteste Reality-Show ist zurück. Zum ersten Mal zeigt SAT.1 14 Bewohner, die sich der Frage stellen müssen: "Was ist ein Mensch wert?" "Big Brother" ab Montag, 10.Februar - Montags, 20:15 Uhr live und ab 11. Februar Mo-Fr, 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn - Montags, nach der SAT.1-Live-Show "Big Brother - Die Late Night Show", live auf sixx und auf Joyn - Die Wiederholung der Tageszusammenfassung Mo-Fr, 10:00 Uhr in SAT.1 - Hashtag zur Show: #BigBrother2020 Weitere Presse-Infos finden Sie außerdem unter http://presse.sat1.de/bigbrother Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Simon Walter Tel. +49 [89] 9507-1125 Simon.Walter@ProSiebenSat1.com www.presse.sat1.de www.p7s1-pr.de Bildredaktion: Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell